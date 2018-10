Innenriks

Av Marius Helge Larsen/NTB

Med kongen som vitne, ble det inngått 24 avtaler om nye norsk-kinesiske samarbeid.

Blant annet skrev Avinor og Hainan Airlines under på et dokument som bekrefter at det blir opprettet en direkterute mellom Beijing og Oslo til våren – den første av sitt slag.

Kongsberg Digital og Alibaba Cloud inngikk en avtale om å utforske mulighetene for digitalisering av energisektoren i Kina. I tillegg skrev Ekornes, Norsk elbilforening og Film in Norway under på avtaler med kinesiske partnere.

Kristiansand og Qingdao

Kristiansand kommune signerte en samarbeidsavtale med den kinesiske byen Qingdao – best kjent for sitt forfriskende øl. Kommunen signerte allerede i sommer en intensjonsavtale om samarbeid med den kinesiske havnebyen med formål å etablere felles relasjoner og nettverk.

Seremonien ble avholdt under et seminar som Innovasjon Norge har stelt i stand i forbindelse med det norske statsbesøket i Kina. En rekordstor næringslivsdelegasjon deltar på turen, og enda flere avtaler skal senere signeres i Shanghai.

Tirsdag skal tre bilaterale avtaler som omhandler samarbeid innen idrett, handel og forskning signeres.

Langrennsavtale

Idrettsavtalen går blant annet ut på at Norge skal hjelpe Kina med å bli gode i langrenn og vintersport fram mot 2022. UD opplyser til NTB at de to andre avtalene omhandler forskning og handel.

Den ene er et såkalt omforent memorandum mellom Innovasjon Norge og Kinas råd for å fremme internasjonal handel, mens den andre er et omforent memorandum mellom Norges forskningsråd og forsknings- og teknologidepartementet i Kina.

Signeringen av avtalene skjer når kong Harald, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Torbjørn Røe (H) møter president Xi Jinping i Folkets store hall i Beijing tirsdag kveld lokal tid. (NTB)