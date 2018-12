Av: Merete Jansen / LO Media

Under flybroen ved utgang 26 på Flesland lufthavn i Bergen, står en ung mann i oransje arbeidsklær på kne ved et støttebein. Tetningsringen rundt løftesylinderen skal sjekkes for utvendige lekkasjer.

Dette er bare en av mange oppgaver for lærlingen i løpet av en arbeidsdag, som ellers handler mye om å holde de tekniske anleggene i gang på lufthavnen. Han skal blant annet drive forebyggende vedlikehold av sprinkleranlegg og de enorme ventilasjonssystemene.

– Det blir en del tusen skritt i løpet av en arbeidsdag, slår han fast før han forsvinner innover de uendelig lange korridorene under flyplassen.

Feil lønnstrinn

Det er to år siden Adrian Falke fikk jobb som lærling innen byggdrift på Flesland lufthavn. Og nesten to år siden han ble klar over at han ikke fikk den lønnen han hadde krav på.

– Etter at jeg fant ut at ting ikke stemte helt, fikk jeg god hjelp fra de tillitsvalgte i NTL.

Ifølge tariffavtalen mellom NTL og Avinor skal lærlinger ha en prosentandel av full lønn. Utbetalingene starter på 30 prosent det første halvåret, men øker på etter hvert som lærlingene blir mer selvgående og «bidrar til verdiskapningen». Med tiden kommer de opp i 80 prosent av full lønn.

Problemet for Adrian og de andre lærlingene sin del, var at Avinor tok utgangpunkt i lønnstrinn 1.

Ifølge Ørjan Kvalvåg, leder av NTL Luftfarten, fastslår overenskomsten at man skal se lærlingelønn opp mot nyutdannet fagarbeiders lønn i virksomheten.

– Den laveste lønnede fagarbeider i virksomheten har lønnstrinn 34, og derfor mente vi at det var et minimum også for lærlingene sin beregning. Vi fant også eksempler på feil utbetaling av overtid og at folk gikk i turnus uten å få de rette tilleggene for det.

– Altfor lang tid

NTL tok opp saken med ledelsen i Avinor. Etter en lang rekke møter, har det endt med at Avinor etterbetaler de de skylder til rundt 30 personer. Men det har altså tatt nesten to år. Det synes Ørjan Kvalvåg er altfor mye.

– Det er litt tragisk at det har tatt så lang tid å ordne opp i noe som burde vært selvsagt. Vi har ikke bedt om noe mer enn det som står i avtaleverket.

Adrian Falke bekrefter at han etter to år er fullt operativ i jobben - en jobb han trives skikkelig godt i.

– Ingen dager er like og kollegene er veldig flinke. Alle hilser og er hyggelige mot hverandre. Jeg skulle gjerne jobbet videre her etter læretiden.

Kvalvåg påpeker at selv om noen er faste og andre «bare» er lærlinger, er det viktig at man ikke opererer med noe A- og B-lag. Samtidig er han glad for at de har fått ordnet opp på en ryddig måte, der det fortsatt er god tone mellom ledelsen og de fagforeningen. Og han synes det er strålende at Avinor har begynt å ta inn en god del flere læringer de siste årene:

– Dette er et viktig bidrag for at vi skal ha nok fagutdannet kompetanse i samfunnet, sier Kvalvåg.

Avinor beklager

Avinor beklager at saken har tatt så lang tid å løse.

– Det har vært en rettslig uenighet knyttet til forståelsen av avtaleverket, hvor også sentrale parter har vært involvert. Vi er fornøyd med at tvisten har funnet en minnelig løsning, skriver kommunikasjonssjef Kristian Løksa i en e-post til NTL-magasinet.

Mye penger

NTLs lokale tillitsvalgte har vært raskt ute med å tilby lærlingene medlemskap. 17 stykker har takket ja. En av dem som slo til, var altså Adrian Falke. Det mener, naturlig nok, Kvalvåg var et godt valg.

– Denne saken understøtter hvor viktig det er å organisere seg og ha en fagforening som jobber for medlemmene. Hadde det ikke vært for den innsatsen vi i NTL Luftfarten har lagt ned i denne saken, hadde det ikke blitt ryddet opp.

Også de ikke-organiserte har hatt glede av innsatsen, omtrent halvpartene av etterbetalingen går til dem.

Så hva skal Adrian bruke alle pengene til? Kanskje litt ekstra kos eller en ferietur?

Nei da, hele summen er allerede trygt plassert:

– Disse pengene gikk nok rett inn på BSU-kontoen min, gliser 22-åringen fornøyd.

