– Vi må kjøpe sykler selv.

– Jeg har nettopp kjøpt et ekstra batteri til sykkelen jeg bruker på jobb. Det kostet 5000 kroner.

– Jeg kræsjet i forrige uke. Jeg måtte selv betale for nytt hjul til sykkelen.

Og så er det utgifter til vinterdekk. Den generelle slitasjen. Bremseklosser som må skiftes ut.

En liten håndfull av de 102 sykkelbudene i Foodora som har gått ut i streik forteller om utgiftene de har til utstyret de bruker på jobb, og som de må bekoste selv. Det går litt i norsk, litt i engelsk. Bare Morwan Mohammed, opprinnelig fra Kurdistan, vil oppgi navnet sitt til Dagsavisen lørdag formiddag.

Sykkelbudene er klare for enda en dag i streik, enda en sykkeltur rundt i Oslo med bjeller og horn og solidariske sanger fra den engelske artisten Billy Bragg for å trekke oppmerksomheten mot plakatene som forteller hvorfor de streiker.

Tidligere har de hatt besøk av blant andre Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam og ordfører Marianne Borgen. I dag er det SV-leder Audun Lysbakken som er hedersgjest. Snart skal Lysbakken sykle først i følget, ut av Youngstorget og rundt i hovedstadens gater.

Maner til kamp, men høflig

Paul Olai-Olssen er tillitsvalgt Foodora-syklist. Han minner sine streikende om at de må være høflige, ta hensyn og ikke bråke for mye når de nå snart skal sykle dagens streikerunde.

– We are nice, minner han om.

– We are lovely.

Før han maner til kamp:

– What do we want?

– Tariffavtale!, roper de andre tilbake.

De 102 budene har vært i streik siden tirsdag, etter at en mekling hos riksmekleren ikke bar frukter. De gir seg ikke, sier de, før de får tariffavtale. Streiken trappes opp med ytterligere 40 bud om ikke Foodora kommer de streikende i møte. Fra 6. september vil totalt 142 sykkelbud være i streik dersom ikke konflikten blir løst.

– Tariffavtale er grunnmuren

De Foodora-ansatte har kjempet for tariffavtale i tre år nå. De har en snittlønn på 157 kroner og 50 øre i timen, og krever i utgangspunktet 8 kroner mer i timen, samt at arbeidsgiver bekoster slitasje på utstyret. Audun Lysbakken mener kravene til de streikende er så rimelige at det bare skulle mangle at de får viljen sin.

– Tariffavtale er grunnmuren i det norske arbeidslivet. Dette er arbeidsfolk som kjemper for å få litt mer på toppen av en lav lønn, sier han.

SV har sendt ut melding til alle sine medlemmer om å boikotte Foodora så lenge streiken pågår. Rødt oppfordret til boikott under streiken for noen dager siden.

– Vi har et arbeidsliv nå som bidrar til å øke forskjellene i Norge, og som gir for lite makt og penger til arbeidsfolk. Dette er en viktig kamp, sier Lysbakken.

Tror Foodora snur

Paul Olai-Olssen tror Foodora kommer til å snu i saken.

– Tenk hvilken fantastisk PR de får når de sier ja! De må bare skjønne at dette ikke er porten til arbeidslivet – det er arbeidslivet for mange, sier han.

Olai-Olssen ler når Dagsavisen spør om han og de andre streikende vil at arbeidsgiver skal stille med sykler til de ansatte.

– Nei, nei. De fleste her elsker sykkelen sin. Vi er sykkel-freaks, sier han, og lar det skinne gjennom at en generisk jobbsykkel ikke vil være godt nok.

– De av oss som bruke el-sykkel, gjør det fordi vi vil ha energi til å trene skikkelig på sykkelen utenom arbeidstid, sier han.

Olai-Olssen sier han elsker Foodora også, og håper de snur i tariffspørsmålet så kjapt som mulig.

– Skriv dette med store bokstaver, beordrer han Dagsavisens utsendte:

– Mat smaker best med god samvittighet.

– Altfor dyrt

Dagsavisen har ikke fått tak i Carl Tengberg, daglig leder for Foodora i Norden, for en kommentar. Tengberg sa tidligere i uka til Magasinet for fagorganiserte at kravene fra Fellesforbundet ville betydd voldsomme kostnader for selskapet.

– Vi er lei oss for at vi ikke ble enige, men vi er en ung bedrift som går med tap, og den initielle tariffavtalen som er blitt krevd ville gitt oss 100 millioner kroner i ekstrakostnader, sa Tengberg.

Han håper likevel det skal være mulig å bli enige med Fellesforbundet.

– Streiken vil selvfølgelig få store konsekvenser, men vi skal gjøre vårt beste og håper på en god dialog. Vi har alltid foretrukket å ha egne ansatte, og det har vi operert med i Norge, og ønsker å fortsette med, sa Carl Tengberg, skriver Frifagbevegelse.