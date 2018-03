Åtte Listhaug-skandaler vi ikke glemmer

Innenriks

1616 dager varte Sylvi Listhaugs statsrådsliv.

Et Facebook-innlegg der den avtroppende justisministeren påsto at Ap satte terroristers rettigheter høyere enn nasjonens sikkerhet, var begynnelsen på slutten.

Men det er langt fra første gang Frp-politikeren har skapt rabalder. Hun har vært omdiskutert som landbruksminister, innvandringsminister og justisminister. La oss mimre litt:

1. First House

Utnevnelsen av Sylvi Listhaug ble i seg selv omdiskutert. Frp-politikeren gikk nemlig rett fra jobben som PR-rådgiver i lobbyselskapet First House til kongens bord. I likhet med de fleste lobbybyrå har First House også hemmelige kundelister, dermed kunne ikke folk vite hvem Listhaug hadde jobbet for før hun ble statsråd. Det reagerte opposisjonen på. De presset på for åpenhet om Listhaugs kundeliste.

– At Listhaug går direkte fra PR-byrået til embetet som statsråd gir oss en ny alvorlig realitet å forholde oss til, sa Lundteigen til Dagsavisen den gangen.

– Listene eller Listhaug må ut, mente valgforsker Anders Todal Jenssen.

First House sto hardnakket på at det ikke var mulig å gjøre kundelisten kjent av konkurransemessige hensyn. Vurderingen ble støttet av Sivilombudsmannen, men de offentlige kundene til den daværende Landbruks- og matminister ble til slutt offentliggjort.

PS! Senere har det blitt kjent at Norges Idrettsforbund kjøpte lobbytjenester fra Listhaug bare uker før hun ble statsråd.



Som landbruksminister provoserte Listhaug bøndnene under jordbruksoppgjøret 2014. Foto: NTB Scanpix.





2. Bønda i byen

– Er det ment som en provokasjon eller som en spøk, spurte leder Merete Furuberg om statens tilbud jordbruksoppgjøret 2014.

Bøndene krevde 950 millioner, staten med Listhaug i spissen tilbød 90.

«Jordbruket sier nei til et framtidsrettet tilbud», mente statsråden.

Det ble bråk. Skikkelig bondebråk.

Landet over kunne du se bilde av landbruksministeren på hjemmesnekra fareskilt langs veien, og flere tusen bønder kom til Oslo for å demonstrere. De ble møtt av en glisende statsråd.

– Vi vil satse mer på den aktive bonden. Vi flytter penger fra dem som produserer lite, til dem som produserer mer, sa Listhaug til bøndene med sine tydeligste tale – og ble møtt med stillhet.

De borgerlige partiene på Stortinget ble til slutt enige om å øke rammen på jordbruksoppgjøret med 250 millioner kroner.

3. Gullstolen …

Som fersk innvandringsminister brukte Listhaug romjulen 2015 på å legge fram et forslag til en massiv innstramming i asylpolitikken, i forbindelse med den økte asylankomsten til landet det året.

Krav til selvforsørgelse og språk ble strammet inn, mens permanent opphold skulle utvides fra tre til fem år, for å nevne noe.

– Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres. En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, og det gjør vi med dette forslaget, sa statsråden til VG da hun lanserte forslagene.

4. ... og godhetstyranniet

Det har ikke manglet på omdiskuterte nyord fra ministeren.

I 2015 ble det også debatt om regjeringens flyktningregnskap. Regjeringen ville kutte i noe i norsk bistand for å dekke opp de økte kostnadene ved asyltilstrømningen på det tidspunktet.

Blant de som reagerte sterkt var ledende skikkelser i den norske kirke.

Listhaug mente meningsmotstanderne fremstilte forslag om kutt og innstramminger som slemme og kalde, mens de som ønsker en mer liberal politikk er gode og rause.

– Jeg reagerer på dette godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som en mare, sa hun til NRK.



Innvandringsministeren kastet seg i Middelhavet under besøk i Hellas i 2016. Foto: NTB Scanpix



5. På djupt vann i Middelhavet

Listhaug skapte internasjonale bølger da hun dro til Hellas som innvandrings- og integreringsminister for å se flyktningstrømmen med egne øyne, våren 2016.

Under besøket valgte statsråden å ikle seg overlevelsesdrakt, hoppet i Middelhavet og lot seg redde av den norske redningsskøyta Peter Henry von Koss.

– Jeg snakket med mannskapet, som forteller forferdelige historier. De er helter, som har reddet over 3.000 mennesker. Når jeg da blir spurt om å se hvordan de jobber, så er det klart jeg gjør det. Det ville være totalt uforskammet å ikke gjøre det. Det ville ikke falt meg inn å si nei, sa hun til TV2 den gangen.

Den amerikanske avisen Washington Post beskrev statsråden som en norsk Donald Trump og skrev følgende om Listhaug den våren:

«Hun er en voksende stjerne i det populistiske Fremskrittspartiet, denne datteren av norske bønder er blitt kjent for sin reality-show-aktige selvsikkerhet, som har inkludert et stunt hvor hun fløt rundt i en overlevelsesdrakt ved den greske kysten i et forsøkt på bedre å forstå flyktningkrisen».

6. Lik og del

14. november 2016 la innvandringsministeren ut et innlegg på Facebook-siden sin som viste til en omtale av norsk asylpolitikk og tvangsretur i The New York Times to dager tidligere. Artikkelen i den amerikanske avisen omtaler Norges håndtering av en syv år gammel afghansk gutt som etter drøyt fire år ble sendt ut av landet med tvang.

Listhaug avslutter Facebook-innlegget sitt med å oppfordre alle som er enige med henne til å «like og dele».

Det satte fart på en kampanje fra Kristoffer Joner som samlet inn flere millioner kroner til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Listhaug svarte Joner:

– Hva vil dette hylekoret? Vil de ha svenske tilstander i Norge? Vil de at alle skal få bli om de behøver beskyttelse eller ikke? Vil de ha åpne grenser? Jeg blir iallfall ikke klok på dem.





7. Rabalder i Rinkeby

Valgkampen 2017 er det flere i Frp som peker på Listhaug og oppmerksomheten hun skapte rundt partiet som avgjørende for at Frp ikke ble mer svekket etter fire år i regjering.

Og hvem glemmer besøket til Stockholms bydel Rinkeby med over 100 pressefolk på slep?

– Vi må lære av det som er gjort her, både det som er bra og det som ikke har fungert, sa Listhaug til Aftenposten som hang med på den turen.

Det skulle handle om «svenske tilstander». Rinkeby er kjent for en høy innvandrerbefolkning.

Karin Wanngård, byrådsleder i Stockholm, kritiserte statsråden for en «usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet».



Som innvandringsminister reiste Sylvi Listhaug til Rinkeby under valgkampen 2017. Foto: NTB Scanpix.



8. Imamsleiking

Da KrF-leder Knut Arild Hareide skulle begrunne hvorfor KrF ikke lenger hadde tillit til Listhaug, pekte de på mer enn enkeltsaken som mistillitsforslaget til Rødt bygget på.

– Erna Solberg har tillatt dobbeltkommunikasjon fra Frp i regjering i fem år, sa Hareide.

Selv fikk han som hatten passet, da det «gikk en kule varmt» etter en debatt i Politisk kvarter om kristne og norske verdier i sommer.

Her sa Listhaug til NRK at hun mente KrF-lederen var for feig til å konfrontere mennesker med ekstreme meninger og holdninger.

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa statsråden til rikskanalen.

Ikke akkurat dagligdags statsrådstale, skrev Civita-sjef Kristin Clemet på bloggen sin. Løgn, mente Hareide. Ord som ikke burde blitt brukt i norsk valgkamp, mente statsminister Erna Solberg.

Listhaug unnskyldte seg, men var samtidig tydelig på at hun ikke ville opptre mindre kontroversielt.

– Jeg har min stil, som jeg har hatt hele veien. Den kommer jeg fortsatt til å ha, lovte hun.

Nå skal hun tilbake til Stortinget – i fullstendig fri dressur.



Solberg åpner for Listhaug-comeback i regjering

Tross kontroversen og den manglende tilliten i Stortinget utelukker ikke statsminister Erna Solberg at Listhaug kan komme tilbake som statsråd.

– Listhaug har vært en hardt arbeidende statsråd som har jobbet med mye med endringer i både landbrukspolitikken og innvandringspolitikken. Hun har fått gjennomslag for mye, men hun har også vært en kontroversiell debattant, sier Solberg til Dagsavisen.

– Hva skal til for at hun kan komme tilbake i regjering?

– Det er et spørsmål som vil bli diskutert på det tidspunktet det eventuelt blir rokade i regjeringen. Akkurat nå er det ikke snakk om det, sier statsministeren.

Men i første omgang skal altså Listhaug fra regjeringen til Stortinget som stortingsrepresentant. Der er det uklart hvilken posisjon hun kan få i Frps stortingsgruppe.

– Det er for tidlig å si noe om, sier Morten Wold som leder valgkomiteen i stortingsgruppa.

– Men Listhaug er en kapasitet, og det vil også opposisjonen få merke når hun vil fortsette sitt arbeid her, sier han til Dagsavisen.

Parlamentarisk leder i Frp Hans Andreas Limi sier Listhaug vil få en synlig posisjon i gruppa.

– Jeg tror Sylvi Listhaug kommer styrket ut av dette fordi hun vil få en fremtredende rolle i vår stortingsgruppe, sier Limi til Dagsavisen.

