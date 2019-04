Bildet henger på samme sted som det kontroversielle bildet av Sylvi Listhaug tidligere var montert, skriver NRK.

– For å prøve å illustrere hva råkjøret mot Assange egentlig handler om og hva som står på spill for oss alle hvis vi lar USA kriminalisere varsling av menneskerettighetsbrudd, sier gatekunstneren AFK om hvorfor han har valgt å lage bildet.

Det nymalte bildet er av en oransjekledd Assange, og innehar blant annet ordene «Free Press». Ordene står i et kryss i et kikkertsikte mot hjertet hans. I tillegg er det under malt to figurer og en konvolutt, som blant annet forestiller Frihetsgudinnen i New York og første grunnlovstillegg i den amerikanske grunnloven.

Selv håper gatekunstneren at bildet kan bidra til refleksjon rundt viktigheten av å beskytte pressefriheten, varslere og journalister. I tillegg håper han bildet vekker både debatt og handling fra folk med større innflytelse enn ham selv.

AFK er kjent i Bergen som gatekunstner og har laget flere gatemalerier i byen tidligere. Hans mest kjente verk er et 70 meter langt maleri ved Flesland. Gatekunstneren har valgt å ha skjult identitet fordi han føler «anonymitet gir han friheten til å være den han er», har han uttalt i et tidligere intervju med NRK.