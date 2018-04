«Arvtakeren» uten verv i Frp

Innenriks

For fem år siden ble han nevnt som Siv Jensens mulige arvtaker som Frp-leder. Nå er Anders Anundsen snart fri fra alle verv i partiet.

– Når landsmøtet i Frp er over vil jeg være uten tillitsverv i partiet for første gang siden jeg var 15 år gammel, sier den tidligere justisministeren og mangeårige stortingsrepresentanten til NTB.

Fremskrittspartiets valgkomité innstiller nemlig på at Anundsen erstattes som sentralstyremedlem under landsmøtet på Gardermoen i slutten av måneden.

– Jeg synes valgkomiteens innstilling er god. Jeg har vært i sentralstyret i seks år og er på vei ut av politikken. Dessuten er det veldig mange gode kandidater i Frp, sier Anundsen, som nå jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Lønnum.

Søviknes gjenvalgt

Tidligere statssekretær Tom Cato Karlsen vil også tre ut av sentralstyret. Som nye sentralstyremedlemmer innstiller valgkomiteen Bjørnar Laabak fra Østfold og Ronny Berg fra Finnmark. Terje Søviknes innstilles gjenvalgt til sentralstyret.

Også partileder Siv Jensen er på valg under årets landsmøte. Hun er som ventet innstilt gjenvalgt.

– Siv Jensen har vært en fremragende partileder og vi ønsker at hun skal fortsette, sier valgkomiteens leder Frank Sve.

Partiets to nestledere Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen ble gjenvalgt for en periode på to år under fjorårets landsmøte.

