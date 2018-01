Innenriks

Det opplyser Haukeland universitetssjukehus.

Sykehuset informerer om skadene i samråd med Strands familie.

– Tilstanden er alvorlig, men stabil og han får nødvendig medisinsk behandling på Haukeland universitetssjukehus. Familien ber om forståelse for at det foreløpig ikke kan gis flere detaljer om hvordan skadene oppsto, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Flyet med Strand om bord landet på Flesland i Bergen onsdag ettermiddag. Han ble deretter transportert rett til Haukeland universitetssjukehus.

– Vi er lettet over at Arne Strand er kommet hjem til Bergen. Vi er trygge på at han får den oppfølgingen han trenger, og det er godt at familien kan være med ham, heter det i en pressemelding fra Christian Michelsens Institutt (CMI).

Ikke tilgjengelig

Onsdag opplyste direktøren ved CMI Ottar Mæstad at Strand var på vei til Norge og at tilstandens hans var bedret.

– Han vil trenge ytterligere medisinsk oppfølging etter hjemkomst og vil ikke være tilgjengelig for pressen med det første.

Strand, som er assisterende direktør på CMI, var på arbeidsreise i Afghanistan. Han har i flere år forsket på Afghanistan og befant seg på Intercontinental-hotellet da det ble angrepet av Taliban i Kabul lørdag kveld. Seks væpnede menn angrep hotellet og jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene.

Mange drepte

CMI gir ingen detaljer om hvilke skader Strand fikk i forbindelse med angrepet, eller hvordan dette skjedde.

Det er uklart hvor mange menneskeliv som gikk tapt. En talsmann for helsedepartementet i Afghanistan, Wahid Majrooh, opplyste torsdag at 13 utlendinger, sju afghanere og fem antatte angripere ble drept. Flere afghanske medier opererer med et høyere antall døde.

En gruppe væpnede angripere gikk til aksjon mot Intercontinental Hotel i Kabul lørdag og jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene. Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som tok til i 21-tiden lørdag kveld. Først 17 timer senere fikk afghansk politi, med støtte fra norske styrker, kontroll på stedet. (NTB)