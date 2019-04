Arild ble evakuert i natt: – Det har vært en tøff natt

148 boenheter ble evakuert på grunn av skogbrannen i Sokndal. Blant dem som måtte evakueres er Arild Tellenes. Han ble vekket av broren sin 04.30 natt til onsdag.

– Det har vært en ganske tøff natt. Da broren min ringte og vekket meg brant det mye i skogen der inne hvor jeg har hus. Jeg vet ikke hvor nærme det var, siden det var mørkt, men det brant mye, sier Tellenes til RA.

Vekket av broren

Arild bor på Åmot, broren hans bor nærmere Sokndal sentrum. Broren oppdaget brannen fra stua da han skulle på do. Det tok ikke lang tid fra broren hadde ringt til politiet kom for å evakuere Arild.

– Jeg rakk bare å ta med tannbørste, tannkrem og arbeidsklær. Der og da tenkte jeg kanskje jeg kom til å dra på arbeid, men jeg har jo ikke sovet, og man fungerer ikke på jobb når man tenker på dette hele dagen, sier Tellenes.

Tellenes mener han var heldig med at vinden snudde før brannen tok huset hans, og nå føler han at brannmannskapene har gjort et godt sikringsarbeid.

– Jeg føler at de har kontroll, og jeg håper at de har kontroll, men du kan aldri vite. Med den vinden som er nå kan det plutselig blusse opp igjen, sier Tellenes.

Foreløpig vet han ikke når han får flytte hjem, eller i det hele tatt hente mer enn tannbørste og arbeidsklær, men han vet at huset står.

– De har sagt det at ingen hus har blitt ødelagt, men det er vanskelig å ikke tenke på hvordan det ser ut, sier Tellenes.

13.30 onsdag ble det klart at de evakuerte fikk flytte tilbake til hjemmene sine.





Området rundt Jøssingfjorden brant tirsdag kveld. Midt på onsdag ulmer det fortsatt. Foto: Lars Hjalmarsson

Frykter vinden

Og det er nettopp vinden som er den største utfordringen.

– Vi har Ombo friskt i minne. Da vinden tok seg opp hadde vi plutselig brann på toppene igjen, sier brannsjef i Rogaland brann og redning, Nils-Erik Haagenrud til RA.

Han forklarer at det var en dramatisk start på slukningsarbeidet.

– Det har vært hektisk. I natt hadde vi ikke kontroll. Vi måtte legge en strategi for hvordan vi trodde brannen var, siden vi ikke kunne se den. Vi fikk en positiv overraskelse da vi tok den første runden med helikopter i dag morges, og det viste seg at det stemte, sier Haagenrud til RA.

Hviler

Midt på dagen onsdag ser det ut til å være grei kontroll på brannen.

– Vi sier ikke at vi har kontroll før det er slukket, men det har vært en tilfredsstillende utvikling. Det gjør at vi kan hvile noen av mannskapene litt. Men det kommer til å være fullt trykk her i hvert fall fram til fredag, sier Haagenrud.

Det er 150 brannmannskaper og fem brannhelikoptre på plass i Sokndal. -Når det blir bestemt at innsatsen skal trappes ned, skal det fortsatt etterslukkes. Det arbeidet kommer til å pågå i over en uke.

Foreløpig vil ikke politiet spekulere i hvordan brannen startet.

– Vi har fått noen tips, og vi ønsker flere tips, sier innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Tore Paulsen.





Det ble en brå overgang fra påskeferie for Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen (KrF). Foto: Lars Hjalmarsson

– God håndtering

Ordfører Trond Arne Pedersen er fornøyd med samarbeidet mellom kommune og nødetater.

– Det startet med at nødetatene håndterte brannen. Kommunen ble koblet på i det innbyggere måtte evakueres. Jeg synes vi har hatt et fint samarbeid mellom nødetatene og kommunen, og selvfølgelig med alle frivillige som har vært med. Det representerer det beste i et lokalsamfunn, sier ordfører i Sokndal, Trond Arne Pedersen (KrF).

– Betyr det at du synes dere var godt forberedt?

– Du blir aldri forberedt på en hendelse som dette, men når den oppsto så synes jeg vi har håndtert det på en god måte, sier Pedersen.

I går morges hadde skogbrannen herjet i et område på over 7000 dekar. Faren for at brannen skal blusse opp igjen i dette området er stor.

– På grunn av vinden har vi hatt det vi kaller en hoppebrann. Det er flere tusen dekar i de 7000 som ikke er brent. Det gjør at det er nok av materiale igjen til nye branner, sier Haagenrud.

Brannmannskapene fikk litt hjelp av noen dråper regn i går formiddag, nå er det ikke meldt mer regn i Sokndal før helgen, mens det er varslet at skal det blåse opp mot stiv kuling.

– Det blir en utfordring, avslutter Haagenrud.





Vindretningen snudde på natten, og gjorde at brannen ikke to husene på Åmot. Foto: NTB scanpix