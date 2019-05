Onsdag gjorde Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng det klart at Ap vurderer full boikott av Arendalsuka fordi partiet Alliansen og organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) får delta med arrangement og stand under uka.

– Arendalsuka presenterer seg selv som et «demokratiets dansegulv». Da kan man ikke treffe vedtak som i praksis innskrenker andres mulighet til å delta. Alliansen står for ytringer og holdninger som fremmer hat mot enkeltgrupper og begrenser dermed friheten for andre, sa Stenseng til Dagbladet onsdag formiddag.

Nå kan det hende rådet snur som følge av de mange og voldsomme reaksjonene.

Bekrefter nytt møte

Onsdag kveld melder Aftenposten om at det blir nytt møte i rådet.

Overfor Dagsavisen bekrefter rådets leder Robert Cornels Nordli, som også er ordfører for Ap i Arendal, at han har innkalt til nytt møte i saken.

– Ja, det vil jeg, skriver han kort på sms.

Den avgjørelsen tar han etter at LOs representant i rådet og distriktssekretær for LO i Agder Agnes Nordgaard tok til orde for at det bør bli et nytt møte i rådet.

«Jeg vil på neste møte i rådet ta til orde for at antidemokratiske, voldsfremmende, voldsforherlingende eller klart rasistiske organisasjoner ikke får delta under Arendalsuka, verken i år eller senere år. Dette gjelder både stands og arrangementer. Dette bør utelukke enhver form for deltakelse fra FMI og Alliansen. Hvorvidt SIAN faller inn under noen av de samme definisjonene bør Arendalsuka ta en diskusjon på i forkant av Arendalsuka hvert år», skrev hun på Facebook onsdag formiddag.

Overfor Dagsavisen nekter hun imidlertid å fortelle hva hun selv stemte for da rådet drøftet dette i første omgang.

– Jeg sier ikke noe. Jeg har bestemt meg for det, sier hun.

Kalte holocaust «et propagandagrep»

Leder for Alliansen Hans Jørgen Lysglimt Johansen har tidligere kalt holocaust, massedrapene på seks milioner jøder under andre verdenskrig, «et propagandagrep». Nå er han i harnisk over at Arendalsuka vil gjøre en ny vurdering av om Alliansen får delta.

– Det er ille. Veldig ille. Rådet og dets medlemmer i Arendalsuka er åpenbart blitt påvirket av lobbyister og maktpersoner. Vi må håpe at de klarer å stå imot. Vi kan ikke ha det slik at makten skal kunne diktere omgjøring av vedtak, skriver han på sms til Dagsavisen.

