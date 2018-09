Arbeidstilsynet dukket opp i 40-millionersvilla på Oslo vest – arbeidere løp og gjemte seg i kjeller

Innenriks

Av: Torgny Hasås / LO Media

Den hvite villaen på Vinderen i Oslo lukter gammel storhet. Dette var tidligere hjemmet til en av Norges mest kjente skuespillere og hans familie. I portstolpene er det innlagt lys, og navnet på en annen tidligere eier lyses opp når lyset tennes. I lykteskinnet kan en lese «Ivar Aasens vei 6». En netthendt blikkenslager fikk i sin tid i oppdrag å utsmykke porten.

Dette er historien om hva myndighetene avdekket da de ville finne ut hva som foregikk på byggeplassen, bak portene, på en av Oslos mest ettertraktede adresser.

Her har firmaet Glomar Eiendom bygget luksusboliger. Jobben har blitt utført av et firma som har blitt tatt i å betale arbeidere så lite som 50 kroner timen og med arbeidsuker på nesten 60 timer, ifølge Arbeidstilsynets rapport. Og midt i det hele dukker en gammel kjenning i det mørke arbeidslivet opp.

Inn den samme porten

13. september i fjor dukket en liten gruppe mennesker med gule vester og hjelmer opp utenfor porten i Ivar Aasens vei 6. Det er ikke sikkert at inspektørene fra Arbeidstilsynet la merke til det fine blikkenslagerarbeidet da de åpnet porten.

Villaen var nå fraflyttet og solgt til eiendomsselskapet Glomar Eiendom. Bygningsarbeidere var i gang med å oppgradere bygningen slik at det skulle bli to standsmessige leiligheter.

Men Arbeidstilsynet har fått et tips om at ikke alt er som det skal være på byggeplassen.

Det er forseggjorte portstolper i den fasjonable villaen, Ivar Aasens vei 6, på Oslos beste vestkant. Foto: Torgny Hasås

Gjemmer seg for tilsynet

Ni rumenske bygningsarbeidere var på arbeid da inspektørene kom. Da de så de gule vestene, reagerte de momentant. To søkte tilflukt bak noen busker i hagen, skriver tilsynet i sin rapport.

Da Arbeidstilsynets folk gikk ned i kjelleren, hørte de lyder fra et kott. Fem rumenske arbeidere trengte seg sammen for å unngå myndighetenes oppmerksomhet.

De to siste arbeiderne satt og spiste på balkongen i andre etasje. Der kunne de i det minste glede seg over fjordgløttet som salgsprospektet skryter av.

Alt arbeidet stanset

Arbeidstilsynets kontroll i Ivar Aasens vei viste store mangler. Alt arbeid på byggeplassen blir stanset av tilsynet etter besøket.

Byggeplassen manglet spise- og skiftebrakker, arbeiderne manglet alt av verneutstyr, det var mangler på stillaset og det var ingen toaletter på plassen.

Det var ikke første gang Arbeidstilsynet var på tilsyn hos Element Prosjekt, også i Borgenveien hadde Arbeidstilsynet vært. På begge steder ba de om innsyn i timelister og ansettelseskontrakter. Det var nesten ingen som hadde ID-kort. For å jobbe på en byggeplass i Norge er det nødvendig med et offentlig utstedt kort som viser hvem du er, og hvem som er arbeidsgiveren din.

Denne oppmøtelista er fra Borgenveien. Foto: Arbeidstilsynet

58-timersuke

I Borgenveien henger en oppmøteliste på veggen. De våkne kontrollørene tar bilde av lista. Den viser at vanlig arbeidstid er fra 07.00 til 17.30, og fra 07.00 til 15.30 på lørdag. Arbeidsuka blir da 58 timer – hvis en trekker fra matpausen. På arbeidskontraktene som Element Prosjekt oversender Arbeidstilsynet står det 40 timers uke og 8 timers dag.

Når Arbeidstilsynet går gjennom tilsendte lønnsslipper fra både Ivar Aasens vei og Borgenveien og sammenligner det med reell arbeidstid, konkluderer tilsynet med at flere av arbeiderne i Element Prosjekt har hatt en timelønn på under 50 kroner timen.

Arbeidstilsynet vil ikke konkludere med hva lønna for den enkelte ansatte i Ivar Aasens vei har vært, men sier til frifagbevegelse.no at lønna har vært under den lovfestede allmenngjorte lønna for ufaglærte bygningsarbeidere på 174 kroner timen. For faglærte er minstelønna 193,60 kroner.

«Unnlatelse av å betale allmenngjort lønn har gitt en stor gevinst for virksomheten i form av besparelser», skriver Arbeidstilsynet i tilsynsrapporten. De skriver videre at Element Prosjekt har hatt besparelser ved ikke å betale overtid, for lite i feriepenger og arbeidsgiveravgift. Dette vil føre til tap for den enkelte arbeider og for det offentlige.

Det er dette som vanligvis kalles sosial dumping.

Dette er arbeidernes pauserom. Foto: Arbeidstilsynet

Røkkes mann

Byggherre i Ivar Aasens vei er Glomar Eiendom (byggherren i Borgenveien er et annet selskap, red.anm). Planen er å selge to leiligheter i hovedhuset til 20 millioner kroner per stykk. Seinere skal de bygge to leiligheter og et garasjeanlegg i hagen med tilsvarende prislapp.

En av Glomars eiere er blant de mest innflytelsesrike næringslivslederne i Norge.

Hovedeier i Glomar Eiendom er familien Flatgård. Bjørn Ivar Flatgård har ingen kriminell fortid, tvert imot. Han er en næringslivskjendis. 68-åringen har en lang næringslivskarriere bak seg. Nå bruker han tida på styreverv. Styrejobben i Glomar Eiendom er en av de minste han har.

Et av de mest innflytelsesrike vervene er ved Kjell Inge Røkkes styrebord. TRG og TRG Holding er Røkkes holdingselskap som forvalter verdier for mange milliarder kroner. Bjørn Ivar Flatgård har vært Røkkes betrodde styremedlem i nesten ti år.

De siste årene har han vært en av de store aktørene innen fiskeoppdrett. Han har vært styreleder i laksegiganten Salmar i 11 år. I mai i år solgte Glomar seg ut av Salmar. I underkant av 400 millioner kroner ble overført Glomars konto.

Les også: – 780 millioner arbeidere tjener ikke nok til å klare seg selv eller kunne gi nok mat til sin familie

Kongens nei

Nå investeres det millioner i eiendom. Men firmaet som får oppgaven med å utvikle eiendommen i Ivar Aasens vei har ikke alt på stell.

Glomar Eiendom har hyret inn Element Prosjekt som totalentreprenør. Alle rumenerne Arbeidstilsynet finner under kontrollen er ansatt i dette firmaet.

Firmaet Element Prosjekt er nesten helt nystartet. Stiftelsesdatoen er 3. mars 2017. Forretningsadressen er Karlslundvegen 1 i Nybergsund. Karlslundvegen 1 er en dominerende bygning i den lille bygda i Trysil. I 1940 var bygningen et turisthotell. Det var her den tyske ambassadøren møtte kong Haakon og fikk høre «kongens nei».

Kjent adresse for skattemyndighetene

For Skatteetaten er Karlslundvegen 1 en kjent adresse. I mange år var det forretningsadressen til Hus og Hyttebygg.

Daglig leder i Hus og Hyttebygg het Jouko Kilpimaa. Nå heter han Tapani Bøe. I mai i år ble han dømt til seks og et halvt års fengsel for skatteunndragelse og trygdesvindel i Eidsivating lagmannsrett. Det er en av norgeshistoriens lengste straffer for denne typen kriminalitet. Kilpimaas viktigste metode er fiktiv fakturering. Ved hjelp av falske underentreprenører har han hvitvasket millioner av kroner, ifølge dommen. Disse pengene bruker han til å betale sine ansatte kontant.

Da Hus og Hyttebygg gikk konkurs, kom firmaet Christiania Bygg og overtok oppdragene.

Kilpimaa var i realiteten også daglig leder og styreleder i Christiania Bygg fram til også dette firmaet gikk konkurs, ifølge bostyrer.

Christiania Bygg gikk konkurs to dager før Element Prosjekt blir etablert på samme adresse.

Daglig leder i Element Prosjekt, firmaet som fikk oppdraget i Ivar Aasens vei, er en 33 år gammel kvinne. Hun har bodd i Karlslundvegen 1 i sju år. Før hun ble daglig leder i dette firmaet, var hun styremedlem i Christiania Bygg der hennes samboer, Kilpimaas sønn, formelt sett var daglig leder.

Ansatt for å rydde opp

Da Arbeidstilsynet dukket opp i Ivar Aasens vei 6 i september i fjor, er det en mann som ikke er til stede, prosjektlederen «John». Prosjektlederen er estisk og har samarbeidet med Kilpimaa på mange av Hus og Hyttebyggs prosjekter. Han var godt kjent med Kilpimaas kriminelle virksomhet. Oppdragsgiver for mange av Hus og Hyttebyggs prosjekter var Beliggenhet Eiendom, Oslos største utbygger av eplehager. I 2013 ble Trond Monshaugen daglig leder for dette selskapet.

– Jeg ble ansatt i Beliggenhet Eiendom for å rydde opp, forteller Monshaugen til frifagbevegelse.no.

Da myndighetene reiste straffesak mot Kilpimaa, oversendte Monshaugen informasjon om forholdet mellom selskapene Beliggenhet Eiendom og Hus og Hyttebygg til politiet.

Fornøyd med arbeidet

Som daglig leder i Beliggenhet Eiendom, treffer Monshaugen Hus og Hyttebyggs prosjektleder «John». Monshaugen får et godt inntrykk av ham. I mai 2017 dukker prosjektlederen opp igjen. Monshaugen som nå har byttet firma, er ansatt i Glomar Eiendom. «John» kontakter Monshaugen og forteller at han nå har begynt i nytt firma, Element Prosjekt. Han spør om Monshaugen har noen aktuelle jobber.

Glomar Eiendom har nettopp kjøpt Ivar Aasens vei 6, og ingen av de faste entreprenørene de bruker har kapasitet. «John» viser fram et prosjekt Element Prosjekt er i gang med. I Borgenveien, kun en kilometer unna Ivar Aasens vei, er «John» prosjektleder for å rehabilitere en villa, og bygge ut i hagen. Dette er et helt tilsvarende prosjekt som utbyggingen av Ivar Aasens vei 6. Monshaugen blir fornøyd med det han ser, og de skriver under en kontrakt.

Element Prosjekt blir totalentreprenør for ombyggingen av Ivar Aasens vei 6.

562 kroner i timen

Kontrakten er en standardkontrakt som de bruker på alle prosjektene sine. I kontraktens punkt 24 står det: «TE (Total entreprenør. Det vil si Element Prosjekt red. anm.) plikter å overholde alle krav til lønns- og arbeidsvilkår mv. som følger av norsk lov.» Timeprisen ble avtalt til 450 kroner timen pluss merverdiavgift, til sammen 562 kroner timen.

Få uker etter at Kilpimaa har blitt dømt i tingretten møter han Monshaugen på byggeplassen for å vise fram kvaliteten på arbeidet. Kilpimaa selv, «John» og daglig leder i Element Prosjekt understreket overfor Monshaugen at Kilpimaa ikke vil ha noe med prosjektet å gjøre.

Kilpimaa sier til frifagbevegelse.no at han ikke har noe med Element Prosjekt å gjøre. Men FriFagbevegelse sitter på papirer som viser at Kilpimaa i 2017 skrev under på ansettelseskontrakter med initialene «JK». Og da Arbeidstilsynet møtte ham på byggeplassen i Borgenveien, skrev han under på at han var verneombud.

Etter at Element Prosjekts malere var ferdig med arbeidet begynte malingen å flasse av, slik det skjer når en maler på vått underlag. Foto: Sissel Rasmussen

«High end»-delen av markedet

– Glomar Eiendoms policy er å sikte oss inn på å være en seriøs og langsiktig aktør i utvikling av boligeiendom. Vi legger oss i «high end»-delen av markedet og skal levere god kvalitet. Vi har forsøkt etter beste evne å engasjere seriøse entreprenører, sier daglig leder Trond Monshaugen når vi møter ham i Glomar Eiendoms kontorer på Mastemyr på Kolbotn utenfor Oslo.

Han svarer villig på alle våre spørsmål, men vil ikke fotograferes.

Monshaugen viser oss regnestykket som beviser at Element Prosjekt har gode marginer når de får 562 kroner timen inkludert merverdiavgift.

– Vi oppfattet at det var markedspris i 2017. Vi sjekker ikke hva våre entreprenører gjør, når de får inn penger fra oss, sier Monshaugen.

Påseplikten

– Men kjenner du til påseplikten, en forskrift som sier at byggeherren har plikt til å undersøke om de ansatte hos leverandørene får lovbestemt lønn?

– Når vi har definert et eget kapittel i kontrakten at entreprenøren har plikt og vi har en pris som gjør at entreprenøren kan betale det de skal betale, så mener jeg at vi har gjort vårt. Men en kan alltid gå lenger, svarer Monshaugen.

Glomar Eiendom opplever at samarbeidet med Element Prosjekt har fungert bra. I et notat Monshaugen har utarbeidet skriver han: «(Daglig leder) har i praksis vist at hun på en ryddig måte har håndtert forholdet til ansvarlig søker/arkitekt, arbeidstilsynet og sin byggleder.»

Underslått én million kroner

I Nybergsund sitter daglig leder i Element Prosjekt og nekter å svare på våre henvendelser. Hun besvarer vår første henvendelse på SMS: «Hei. Jeg har ikke mulighet til aa snakke nå, men var det noe spesielt? Mvh … (navn utelatt, red.anm).»

Vi svarer: «Ja, jeg vil gjerne snakke med deg angående situasjonen i Element Prosjekt. Kan du ringe meg?»

Siden hører vi ingenting tross mange henvendelser.

Daglig leder i Element Prosjekt ble i februar siktet for underslag av rundt én million kroner i merverdiavgift. Hun risikerer ett års ubetinget fengsel.

Stans i arbeidet

Vi spør Monshaugen:

– Visste du det?

– Nei, vi har jo betalt alle fakturaer med merverdiavgift.

Siden 6. juni har Arbeidstilsynet ilagt Element prosjekt tvangsmulkt på 1000 kroner dagen på grunn av manglende arbeidsavtaler. 29. juni begynte ytterligere 1000 kroner i tvangsmulkt å løpe da de ikke betalte allmenngjort lønn. Nå har Arbeidstilsynet stanset virksomheten. Fra 7. september har ikke Element Prosjekt lov til å drive virksomhet innen bygg- og anlegg i Norge.

– Visste du det?

– Nei, svarer Monshaugen og rister på hodet.

– Har du noen kommentarer til forholdet til Element Prosjekt nå?

– Jeg følte meg grundig lurt da jeg leste Arbeidstilsynets rapport som jeg mottok på mail fra dere i går. Vi har poengtert fra dag én at vi skal ha ryddige forhold. Vi har betalt markedspris for jobben, og alt til tide, sier Monshaugen.

– Er det ingen varsellamper som burde blinke?

– Jo, de blinka nok de, i forhold til at Jouko Kilpimaa var involvert. I så tilfelle ville det vært uaktuelt å engasjere Element Prosjekt. Men i og med det at vi betalte en pris som var markedspris, og de som representerer firmaet sier at nå driver de ordentlig, så valgte vi å tro på det, svarer han og peker på at Glomar Eiendom er et lite firma med tre mann som arbeider lange dager.

– Vår hverdag er ikke at vi sitter og samler informasjon, sier han.

Kritisk til Arbeidstilsynet

Monshaugen er også kritisk til måten Arbeidstilsynet har jobbet på i denne saken. Etter inspeksjonen 18. september sendte Glomar Eiendom dokumentasjon til Arbeidstilsynet.

Monshaugen hevder tilsynet takket for informasjonen og sa at partene må opprettholde dialogen.

Arbeidstilsynet sender vanligvis kopi av sine rapporter til byggherre, men valgte av ukjente grunner ikke å gjøre det i dette tilfellet.

– Siden hørte vi ingenting. Hvis vi hadde fått beskjed om at det var juks og fanteri en måned etter at vi hadde startet jobben, så hadde vi sparket dem ut. Samarbeidet med Element Prosjekt utgjør to prosent av vår omsetning. Vi vil ikke risikere vårt rykte og renommé for så lite, sier Monshaugen.

Nulltoleranse

Styreleder Bjørn Flatgård i Glomar har tjent store penger på salg av aksjer i laksegiganten Salmar og han har sittet 11 år ved styrebordet i Røkkes selskap. Ett av prosjektene han nå vil tjene penger på, er utbygging av luksusleiligheter på beste vest i Oslo.

Han avviser at utbyggingen av Ivar Aasens vei 6 er representativ for selskapets drift.

– Jeg kan ikke noen detaljer, men jeg har blitt orientert om saken. Vi har nulltoleranse for sånne ting. Jeg har blitt orientert om at vi har gjort de undersøkelsene som vi kunne gjøre. Er det noe som vi i verste fall har oversett, så må vi bare beklage det, sier Flatgård til frifagbevegelse.no når vi ber om en kommentar til prosjektet i Ivar Aasens vei 6.

– Dette er jo et helt marginalt prosjekt for oss. Du kan gå etter prosjektene til Glomar Eiendom og vi er ikke i nærheten av sånne ting. Det beklager vi like sterkt som andre, sier Flatgård.

Han lover at Glomar Eiendom skal gå gjennom sine rutiner for å sikre at slike ting ikke skal skje.

– Dette er helt utenom hvordan vi driver. Jeg har vært i norsk industri i over 40 år og har hatt gleden av å ha sittet som konsernleder et par ganger, og sitter i et par styrer. Det er ikke sånn man opererer. Dette tar jeg sterkt avstand fra, avslutter Flatgård.

Arbeidstilsynets svarer på kritikken

Monshaugen er kritisk til at ikke Arbeidstilsynet melder i fra til byggherren.

– Hvorfor har Arbeidstilsynet kun kommunisert med Element Prosjekt AS og ikke byggherren, spør vi Arbeidstilsynet i en e-post.

Tilsynsleder Torunn Omvik i Arbeidstilsynet svarer at tilsynet prioriterte oppfølging av Element Prosjekt AS på denne byggeplassen. Dessuten er Glomar Eiendom gjort kjent med Arbeidstilsynets tilsyn 18. september 2017 gjennom dialog med Politiet og Skatteetaten. Glomar Eiendom AS ble også gjort kjent med tilsynet 5. desember ved at Arbeidstilsynet påtraff en representant for byggherren under dette tilsynet.

Ferdig med Norge

Dommen mot Kilpimaa er ikke rettskraftig. Han har anket avgjørelsen til Høyesterett over saksbehandlingsfeil og strafferammen.

– Jeg er ferdig med Norge, og når jeg har sonet så kommer jeg til å flytte til Finland, sier Kilipmaa til frifagbevegelse.no.

Han benekter å ha noen ting med Element Prosjekt å gjøre.

– Jeg har vært ansatt og svart på spørsmål, men har ikke noe med firmaet å gjøre.

Fortsatt usolgt

Ivar Aasens vei 6 er fortsatt usolgt. Glomar Eiendom har satt i gang mer arbeider på eiendommen.

Ifølge Plan- og bygningsetaten i Oslo er det per 31. august fortsatt Element Prosjekt som har ansvarsretten for prosjektet.