Arbeidsledigheten går uventet opp

Av André Lorentsen

Det er 17.000 flere arbeidsledige enn i april, målt som gjennomsnittet av perioden mars til og med mai, ifølge AKU-tall fra Statistisk sentralbyrå. Økningen er utenfor feilmarginen til Arbeidskraftundersøkelsen, som er på rundt 12.000 personer.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for juli er dermed et snitt av månedene juni, juli og august.

Ifølge AKU ble 8.000 flere personer sysselsatt fra april til juli, justert for sesongvariasjoner. Denne økningen er innenfor feilmarginen.

Økning i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken økte med 25.000 personer fra april til juli. Det betyr at økningen i ledigheten ikke bare består av personer som har mistet jobben, men at den også inkluderer flere personer på arbeidsmarkedet, skriver SSB.

Ledighetstallene er høyere enn analytikerne hadde ventet. Konsensus var at AKU-ledigheten skulle falle til 3,5 prosent.

– Norges Bank holder et visst øye på tallene, men det er uten tvil Nav-tallene de legger mest vekt på. Vi venter derfor heller på Nav-tallene som kommer på fredag, før vi trekker noen konklusjon, skriver Nordea i sin morgenrapport onsdag.

Litt mindre stramt

Norges Bank vurderte i sin analyse, som kom på torsdag, at arbeidsmarkedet var litt mindre stramt enn sentralbanken tidligere hadde lagt til grunn. Siden sysselsettingsveksten ser ut til å holde seg greit, pekte den på at utflatingen i ledighetsraten i større grad virker å handle om at flere melder seg på arbeidsmarkedet, skriver DNB i sin morgenrapport.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.