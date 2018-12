3. desember kom Arbeids- og sosialkomiteen med en innstilling om at de vil ikke oppheve tidsbegrensningen på 1.300 dager (fem år) ved dagens pleiepengeordning.

Ifølge innstillingen øker sannsynligheten for at flere foreldre får lange fravær uten kontakt med arbeidsplassen og dermed mister tilknytningen til arbeidslivet, dersom tidsbegrensningen fjernes. «Dette er ikke i samsvar med arbeidslinjen, og kan dessuten gjøre det svært vanskelig å komme tilbake i jobb når omsorgsbehovet ikke lenger er tilstede», står det videre.

Pleiepengeordningen, slik den gjelder fra oktober 2017, skal evalueres frem til 2022, når kunnskapsgrunnlaget er bedre. Anmodningsvedtaket er imidlertid tydelig på at Stortinget ønsker å fatte et slikt vedtak allerede nå.

Bekymret for at pleiepengene tar slutt

Dette påvirker foreldre som må leve i uvisshet om hvorvidt de vil ha råd til å pleie barnet sitt, mener Helle Cecilie Palmer. Hun har selv en alvorlig syk datter.

– Datteren min fikk hjernehinnebetennelse da hun var fem måneder, og fikk sterke skader i ettertid av dette. Mannen min og jeg har mottatt pleiepenger i nesten tre år. I perioder har begge vært hjemme for å passe henne. Hadde den nåværende ordningen trådt i kraft da hun ble syk, ville vi altså ha brukt opp halvparten av kvoten på fem år nå. Datteren vår har såpass store skader etter sykdommen at hun sannsynligvis vil ha stort behov for oppfølging og innleggelser på sykehuset hele livet, forteller Palmer.

– Brutalt valg

Hun er bekymret for at datteren vil bli så dårlig at hun vil ha behov for foreldrene i perioder og at pleiepengene tar slutt.

– Den dagen vi ikke har rett til pleiepenger mer, står vi der og må velge mellom å ta av oss vårt syke barn eller om vi skal dra på jobb for å berge økonomien. Det er et brutalt valg. Det er bare en teoretisk mulighet enn så lenge, men det er en reell bekymring. Mange foreldre vet ikke om barna sine vil overleve. Mange foreldre må be om sykemelding selv når de mister retten til pleiepengene, og det sparer ikke staten for penger akkurat det heller, forteller hun og legger til:

– Etter at komiteen leverte inn innstillingen så står vi på akkurat samme sted som for ett år siden. Vi har levd med denne ekstra usikkerheten i et helt år, og nå må vi vente enda lengre. Det blir en spennende førjulstid for oss igjen.

– Urettferdig

Den ideelle løsningen er at flertallet i Stortinget stemmer for et forslag hvor man ikke bare fjerner tidsbegrensningen, men gjør om graderingsreglene, mener Palmer.

Med dagens løsning kan det ytes graderte pleiepenger når barn trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert tilsyns- og avlastningsorden deler av dagen eller noen dager i uken.

– Vi kjenner til situasjoner der barna er i livsfare og foreldrene utgjør forskjellen mellom liv og død. Vi mener det er urettferdig. Noen foreldre kan ikke være i jobb selv om barnet har tilsyn av andre, sier hun og utdyper:

– Barnet kan bli akutt dårlig og foreldrene må rykke ut på kort tid. Da har det rett og slett ikke mulighet til å jobbe. Andre foreldre har nattevåk over barna sine, og trenger de timene barnet har tilsyn til å sove. Regjeringen har bestemt at de skal jobbe i stedet. Det er umenneskelig, ingen kan gå døgnet rundt uten søvn og hvile.

