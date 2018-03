Arbeiderpartiet stemmer for mistillitsforslaget mot Listhaug

Innenriks



Arbeiderpartiets stortingsgruppe har besluttet å stemme for Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), sier leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Etter dagens runder i stortingssalen så har Arbeiderpartiets stortingsgruppe konkludert med at vi vil stemme for et mistillitsforslag mot justisministeren, sier Ap-lederen.

Justisministeren har vært under kraftig press etter at hun la ut en Facebook-melding der hun anklaget Arbeiderpartiet for å sette "terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet".

I Stortinget torsdag beklaget Listhaug først kommunikasjonen, så innholdet.

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa Frp-statsråden fra talerstolen i Stortinget i 12.20-tiden torsdag.

For sent

Jonas Gahr Støre godtok unnskyldningen, men er ikke imponert.

– Jeg er for å tro folk på deres ord når det kommer i stortingssalen, men når det kommer seks dager etter, hvor det har vært mange andre versjoner på veien, så svekker det kvaliteten og troverdigheten i det hun sier, sa Støre.

Flere fra opposisjonen har bedt Listhaug avklare om hun fortsatt står inne for budskapet i anklagen mot Ap. Det har hun ikke villet svare på.

Daddelvedtak mot Listhaug

Torsdag ettermiddag stilte en samlet opposisjon, inkludert Kristelig Folkeparti, seg bak et såkalt daddelvedtak mot Sylvi Listhaug. Det er den skarpeste kritikken Stortinget kan komme med før et mistillitsforslag.

Kristelig Folkeparti var ikke tilgjengelige for kommentar torsdag ettermiddag. Ifølge NTB vil KrF-leder Knut Arild Hareide trolig holde hånden over justisministeren.