Arbeiderpartiet konkluderer med at Trond Giske har brutt Aps etiske regelverk

Innenriks

Av: Gunnhild H. Bjerve, NTB

Det går fram av en pressemelding partiet sendte ut torsdag ettermiddag.

– Partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene, heter det.

Det påpekes videre at Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet, og at det derfor ikke er aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side.

Ifølge Arbeiderpartiet har Giske vært forelagt innholdet i varslene.

LES OGSÅ: Giske-varsler om responsen: – Folk bruker veldig sterke ord

Verdigrunnlag

– Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat, heter det i pressemeldingen.

Videre heter det at Arbeiderpartiet av hensyn til de berørte ikke vil gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene.

– Det er forventet at våre tillitsvalgte har en atferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte, fremholdes det.

LES OGSÅ: Støre: – Dokumentasjonen underbygger varslernes historie

Giske-advokater kritiske til Ap

Etter først å ha blitt fritatt fra vervet på ubestemt tid, valgte Giske 7. januar å trekke seg som nestleder på varig basis. Bakgrunnen var at partiet hadde mottatt flere varsler mot ham, knyttet til anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig framholdt på Facebook at det er kommet «grunnløse og falske varsler». Han har overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

Trond Giskes advokater er svært kritiske til at Arbeiderpartiet har behandlet varslersakene mot ham uten at han har fått gitt sitt tilsvar.

"Giske er sykmeldt og har derfor ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon. På et innledende stadium hadde Giske to møter med partiledelsen om sakene, men det var uttalt ved flere anledninger at han skulle få komme med et ordentlig tilsvar før partiet tok stilling. Senere har vi som Giskes advokater hatt en dialog om prosessen med Arbeiderpartiets advokater, men dette har heller ikke på noen måte erstattet Giskes behov for tilsvar», heter det i en pressemelding fra advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland.

«Vi stiller oss også kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner», heter det videre.

LES OGSÅ: Partisekretær Kjersti Stenseng slår tilbake mot anklagene om at hun tilhører en Giske-allianse, og varsler et oppgjør med partikulturen i deler av Arbeiderpartiet

Mistet verv i stortingsgruppa

Den profilerte Ap-politikeren som har flere perioder bak seg som statsråd i ulike departementer, har vært sykmeldt siden før jul. Han har også frasagt seg vervet som finanspolitisk talsperson. Det er nå overtatt av Rigmor Aasrud.

Giske er innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag og har dermed møterett når Arbeiderpartiets landsstyre samles til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommende mandag.

Ap har fått varsler som er knyttet til flere personer enn Trond Giske. Siden midten av desember er det totalt kommet flere enn 20 varsler.

Ap opplyser i pressemeldingen at det er kommet varsler og henvendelser med påstand om uønsket seksuell oppmerksomhet. Partiet opplyser ikke hvem disse varslene angår og hva de konkret går ut på.

LES OGSÅ: 2017 er året der Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke klarte å kaste en regjering bestående av Høyre og Frp. Valgnederlaget var likevel ikke den verste saken for Arbeiderpartiet i år. Kan han gjenreise tilliten til Ap?