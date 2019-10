Arbeiderpartiet har fortsatt flest ordførere

Ap vil også i kommende fireårsperiode være det største ordførerpartiet, med 144 ordførere mot Senterpartiets 132, viser en opptelling fra NRK. Per 14. oktober er det avgjort hvem som blir ordfører i 350 av 356 kommuner.

Seks kommuner har ennå ikke avklart hvem som blir ordfører. En av grunnene til at Ap beholder såpass mange ordførere, er samarbeid på tvers av partifløyer. I minst ni kommuner der Ap får ordføreren, er Frp med på å sikre flertall i kommunestyret. I seks av disse har Frp fått varaordføreren.

42 prosent Ap

I valget i 2015 vant Ap 203 av 428 ordførerseter. Det tilsvarer 47 prosent av landets ordførere. Per 14. oktober ligger de an til å få 41 prosent. Senterpartiet vil etter årets valg ha fått minst 132 ordførere. Det utgjør 38 prosent og er en kraftig oppgang. Mellom 2015 og 2019 har Sp hatt 106 ordførere, eller 24,5 prosent.

– Vi fikk over 200 ordførere etter valget i 2015 og skulle selvfølgelig gjerne sett en reprise på det. Men gitt valgresultatet vi fikk, tror jeg vi skal være fornøyde med at vi har forhandlet oss i posisjon i mange små og store kommuner rundt om i landet, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til NRK. Antall ordførere fra de øvrige partiene per 14. oktober:

Høyre: 35 ordførere, KrF: 10, SV: 5, Venstre: 2, Frp: 2, MDG: 1, og Andre: (bygdelister etc.) 19.