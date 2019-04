Han syns det er sjokkerende at Ap-landsmøtet vil sidestille tannhelse med andre helsetjenester.

– Skal Ap kutte i sykehus, fastleger eller eldreomsorg for å få til dette? Med økende utfordringer innen helsetjenesten og en aldrende befolkning, er det svært uklokt å likestille tannhelse med andre helsetjenester, sier Sveinung Stensland til NTB.

– Dette vi koste minst 12 milliarder og innebære et stort press på helsetjenesten for øvrig. Summen av nye velferdstiltak samt å vise oljenæringen ryggen, går ikke i hop og er direkte uansvarlig. Ap synes å være uten kontroll, det er ingen sammenheng i politikken, fortsetter han.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol, som også sitter i redaksjonskomiteen, advarte mot det kostbare forslaget, men fylkeslaget i Agder fikk flertallet på landsmøtet med seg.

146 av delegatene stemte for å gjøre tannhelsetjenesten til en del av den offentlige helsetjenesten, mens 138 stemte imot. Kjerkol toner imidlertid ned nederlaget:

– Forslaget som ble fremmet fra Agder i salen er i tråd med det mål vi har i partiprogrammet om en «gradvis økt satsing på tannhelsefeltet», sier hun til NTB.

– Målet er et stykke fram, men vår viktigste oppgave må være å gi tannhelse til de som trenger det mest. For eksempel de med dårlig råd eller folk som har vært gjennom kreftbehandling slik som vi også prioriterer i vært alternative budsjett for 2019, fortsetter hun.