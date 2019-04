Gjennomsnittsalderen for ordførerkandidatene til Arbeiderpartiet foran høstens lokalvalg er 51,6 år. Det får Dagsavisen opplyst fra partikontoret. Det er mennene som drar opp snittet.

Dagbladet skrev 7. mars om at Ap setter «kvinnerekord». Aldri har partiet hatt flere kvinnelige listetopper, likevel er nær 60 prosent menn.

Et av unntakene er ordfører i Malvik kommune i Trøndelag, Ingrid Aune (34). Hun ser ingen grunn til at partiet skal lene seg tilbake, og slå seg selv på brystet.

– Tallene du har fått viser at vi fortsatt har en vei å gå både i Arbeiderpartiet og i Norge. Det er viktig å lete etter talent, uansett alder og kjønn, sier Aune til Dagsavisen.

Alene mot glasstaket

Selv ble hun oppfordret til å stille av den forrige ordføreren i Malvik.

– Da han spurte meg ble jeg svært overrasket. Det hadde ikke slått meg at jeg kunne bli ordfører – ever. Det handler nok om at vi har en del fordommer om hva en ordfører er. Jeg er glad for at jeg i nå tre og et halvt år har fått vist innbyggerne i Malvik at en ordfører også kan være en ung kvinne, sier Aune.

Hun er krystallklar på hva partiet kan gjøre for å intensivere arbeidet med å skaffe flere unge, kvinnelige toppkandidater:

– En ting partikontoret og kvinnenettverket kan gjøre er å plukke opp telefonen og ringe kvinner, for å oppfordre oss til å stille, ta gjenvalg og vise at man ikke står alene mot glasstaket.

– Her har vi veldig mye å gå på, sier Aune som til tross for at hun ikke har fått noen slik telefon, stiller til gjenvalg.

Ringer ikke alle

Partisekretær Kjersti Stenseng svarer at de har lav terskel for å ta personlig kontakt med potensielle kvinnelige kandidater og unge kandidater.

– Den personlige kontakten er viktig, men vi ringer ikke hver enkelt som stilte til valg sist og oppfordrer til gjenvalg, sier Stenseng.

Hun forteller også at kvinnenettverket har jobbet aktivt med skolering av de tillitsvalgte, som har bidratt at flere enn noen gang stiller som listetopper.

– Vi hadde en 10 prosent økning i andelen kvinner fra 2011 til 2015, og like mye denne gangen. Målet må være at halvparten skal være kvinner ved neste lokalvalg, sier partisekretæren.

Det målet deler Anette Trettebergstuen, som er innstilt som ny leder av kvinnepolitisk nettverk i Arbeiderpartiet.

– Ved neste kommunevalg skal 50 prosent av ordførerkandidatene være kvinner. Det må være målet, sier Trettebergstuen.

– Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, oppfordrer kvinnenettverket og partikontoret til å ringe kvinnelige ordførere å oppfordre dem til å ta gjenvalg. Er det noe du vil gjøre om du blir valgt som kvinnepolitisk leder?

– Ja, selvfølgelig. Det er også noe av suksessoppskriften vi har brukt, sier hun.