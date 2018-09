Ap vil vurdere å gi småbarnsfamilier en ekstra ferieuke etter svensk suksess

Innenriks

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse.no

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet utelukker ikke at dette er en av sakene som Arbeiderpartiet kan løfte fram gjennom sitt arbeid med et nytt oppvekstprogram.

– Småbarnsfamilier har en utfordrende hverdag og det er tøft å få hverdagen til å gå opp. Det er et interessant forslag som ble tatt veldig godt imot i Sverige. Det dominerte faktisk dagsorden i sluttspurten, sier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.no.

Under en uke før valget kom statsminister Stefan Löfven med et løfte om en ekstra ferieuke i året – med lønn – for foreldre med barn mellom 4 og 16 år. En satsing som koster 5,6 milliarder svenske kroner i året, og vil berøre 900 000 foreldre.

– Vi gjør det mulig å kombinere arbeidslivet med familielivet, sa Stefan Löfven da nyheten ble presentert.

Dette kan nå gå rett inn i Aps debatt om partiets oppvekstpolitikk.

– Vi har ikke diskutert dette spørsmålet seriøst, men vi har et oppvekstutvalg som skal jobbe fram et program mot landsmøtet neste vår. Da er spørsmålet om en ekstra ferieuke for familier med barn mellom 4 og 16 år noe som kan løftes inn i diskusjonen, sier partisekretær Stenseng.

Løftet seg kraftig

Tre dager før valget lå det svenske sosialdemokratiske partiet an til et katastrofevalg, med en oppslutning på 25-tallet i meningsmålingene. Da valglokalene stengte håpet partiet på en oppslutning rundt 26 prosent. Likevel klarte partiet å sikre seg 28,4 prosent.

Lovnaden om en ekstra ferieuke for småbarnsfamilier får mye av æren for dette, ifølge kilder i det svenske sosialdemokratiske partiet som Aftonbladet har snakket med.

Den foreløpige opptellingen viser at de rødgrønne er største blokk i Riksdagen, og dermed er det en sjanse for at Stefan Löfven får fortsette som statsminister.

Også pensjon og SD-kritikk

Det er tre saker som ifølge partiet førte til at sluttspurten løftet partiet: Blant annet familieuken og pensjon.

Ferieuka ble godt mottatt av de brede LO-gruppene, og høyere pensjon gikk hjem hos de eldre velgerne. I tillegg gikk partiet til frontalangrep på Sverigedemokraterna.

Det virket nesten som det kun var innvandring som var tema i den svenske valgkampen. Bakgrunnstallene viser imidlertid noe helt annet.

– Bakgrunnstallene viser at spørsmålet om velferd var det aller viktigste emnet for velgerne. 56 prosent har svart at de mener spørsmålet om velferd var viktigste tema. 54 prosent svarer skole og utdanning. For å finne spørsmålet om innvandringspolitikk må man helt ned på åttende plass. At klassiske spørsmål som velferd og helse, likestilling, små forskjeller, samt skole og utdanning er de viktigste sakene, er veldig interessant. Nettopp velferd var den viktigste saken som sosialdemokratene satte på dagsorden. Det var også med på å løfte partiet i sluttspurten, mener Stenseng.

Fortsatt jevnt

To dager etter valget er det fortsatt uvisst hvem som skal styre landet videre. Den rødgrønne blokken fikk 144 mandater, mens den såkalte Alliansen fikk 142. Onsdag kan det endre seg noe, når utenlandsstemmene er talt. Det eneste som har skjedd hittil er at Alliansen ikke vil forhandle med Sverigedemokraterna. Det kan gjøre at Löfven kan fortsette som statsminister fordi den rødgrønne blokken ble den største av de tre blokkene.