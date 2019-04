Ap vil ikke endre abortloven

Arbeiderpartiets landsmøtet avviste lørdag et forslag om å utrede å fjerne abortnemndene.

Tillit til kvinner

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol gikk fredag ut i Adresseavisen og sa at hun er imot å beholde abortnemndene i Norge, og vil heve grensen for fri abort til uke 18.

– Enten har man tillit til at kvinner kan ta egne valg, eller så har man det ikke. Jeg er for selvbestemt abort fram til uke 18, sa hun til avisen.

Det vekket reaksjoner.Helsepolitikere fra Senterpartiet, Høyre og KrF har alle reagert på brannfakkelen fra Kjerkol.

Redaksjonskomiteen på Arbeiderpartiets landsmøtet behandlet forslag om å utvide grensene for fri abort, og kom fram til en delt innstilling.Flertallet i komiteen vil beholde dagens abortlov, men vil også gå kritisk gjennom dagens nemndsystem.

Sammen med Bergens ordfører Marte Mjøs Persen, og AUFs medlem i redaksjonskomiteen Marta Hofsøy, tok Kjerkol dissens i saken. De er uenig og vil utrede å fjerne nemndene.

Men landsmøtet støttet altså flertall i komiteen, og partiet blir stående på dagens abortlov.

Les også:Ap legger bort oljekompromiss for LoVeSe

Gro og Jonas advarte

Ap-leder Jonas Gahr Støre har stått tydelig på dagens abortlov.

– Jeg vil advare mot at vi kaster inn en så viktig sak for norske kvinner i og norske menn i løpet av et hektisk landsmøte, sa Støre han da han oppsummerte debatten så langt på landsmøtet fredag.

Få minutter før voteringen gikk også tidligere statsminister og Ap-leder, Gro Harlem Brundtland ut i VG og advarte mot å rokke ved abortloven.

– Loven skiller ved 12 uker idag. Jeg tror ikke det er klokt plutselig å fjerne skillet mellom tidlige og sene aborter, selv om man både kan og bør utrede og diskutere hvordan nemndene fungerer og om det kan etableres et bedre grunnlag for de beslutningene som skal tas etter 12. uke, sier Brundtland til avisen.

Les mer om saken her:

Snuoperasjon fra Kjerkol om abort

– Det er ikke mange bankende hjerter for nemndene blant kvinner i Ap

Historisk høyt antall senaborter