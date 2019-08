Ap vil ha slutt på at fond kjøper barnehager

Aps utdanningstalsmann Martin Henriksen kaller det skremmende at store fond utarbeider prospekter for å vise lønnsomhet ved å gå inn i barnehager og viser til et eksempel der et større fond nylig kjøpe en privat barnehagekjede og fikk 356 millioner kroner på konto, skriver Dagens Næringsliv.

– Store oppkjøpsfond har kortsiktig eierskap og stor profitt som uttalt mål. Derfor bør det ringe alarmbjeller når de forteller sine eiere at det er store penger å tjene på norsk velferd, sier Henriksen til Dagens Næringsliv.

Utdanningstalsmannen sier de blant annet skal undersøke muligheten for å bruke samme virkemidler som i friskoleloven, som i praksis forbyr overføring av store verdier ved salg.

Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Kunnskapsdepartementet sier dagens regelverk er tilpasset en periode hvor barnehagesektoren skulle bygges ut.

– Med full barnehagedekning er situasjonen en annen, nå foreslår vi et regelverk som vil rydde og stramme opp, sier han og forteller at de «foreslår å tydeliggjøre regelverket for tilskudd, at barnehagene ikke skal kompenseres for pensjonsutgifter de ikke har og at de må være selvstendige rettssubjekter».