Innenriks

Partiet foreslår dette i tilfellene hvor det er fare for at de som har fått avslag, kan stikke av før de sendes ut av landet, melder NRK.

– Vi vil ikke putte barn i fengsel. Vi skal ha en rask og effektiv returpolitikk i Norge, men i de tilfellene det er snakk om barn, så mener jeg at vi skylder de barna å prøve ut alle andre alternativer, sier innvandringspolitisk talsmann Masud Gharahkhani i Ap.

– Fotlenke er et godt alternativ, der vi tar hensyn til barna og får en rask og god returpolitikk.

Les også: Støre: Vi vil ikke ha en strøm mot våre grenser

Totalt 5.434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, viser statistikk fra PU. 220 av disse var del av en familie, 234 var mindreårige og 14 var enslige.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) fikk allerede i 2016 utredet om fotlenke kunne være en mulighet i utlendingssaker. Den gangen ble det konkludert med at dette var for dyrt og ikke sikkert nok. Som et alternativ har regjeringen bestemt å opprette et familievennlig internat i Hurdal.

– Familievennlig er bra, men ikke godt nok. Også i disse familievennlige avdelingene så er det snakk om et fengsel. Vi kan finne bedre alternativer, sier Gharahkhani. (NTB)