Av Stian Fyen, ANB

Siden det sure valgnederlaget i fjor, har Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg ledet av Arild Grande jobbet for å meisle ut helt ny politikk på arbeidslivsfeltet. Nå har utvalget hatt sitt siste møte, og mener de har funnet oppskriften på å vinne kommunevalget neste år:

Flere Ap-styrte kommuner skal se til Oslo og Oslo-modellen i arbeidslivspolitikken.

Kort fortalt er Oslo-modellen et strengt sett regler for offentlig anskaffelser som blant annet setter krav til bruk av fast ansatte, lærlinger og tarifflønn for entreprenører som gjør arbeid for kommunen.

– Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping som forretningsmodell smitter. Vi tror at hvis vi får spredd Oslo-modellen til hele landet, vil ikke de useriøse aktørene finne andre steder å drive. Hvis andre kommuner gjør det samme som vi har gjort i Oslo, vil det gi stor gevinst for hele landet, sier finansbyråd i Oslo Robert Steen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tunge løfter

Det er særlig tre punkter i arbeislivspolitikken Arbeiderpartiet går til valg på til kommunevalget neste år:

Oslo-modellen bør innføres i alle Ap-styrte kommuner.

Stanse privatisering av helse- og omsorgstjenester.

Regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige stillinger skal ikke innføres i Ap-styrte kommuner.

En rekke kommuner har allerede sagt nei til å benytte seg av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som regjeringen har innført. En av disse kommunene er Bodø. Ordfører Ida Pinnerød mener bruken av midlertidige ansettelser er galt både for arbeidslivet som helhet, men også for den enkelte ansatte.

– I norske kommuner er det over en halv million ansatte til sammen. Hvis kommunene går foran og stiller krav til seriøsitet, arbeidsmiljø, lærlinger og heltid vil vi gjøre en enormt stor jobb for nasjonen, sier hun.

Seriøst arbeidsliv

I tillegg har partiet en tydelig forventning om at Ap-styrte kommuner skal prioritere heltidsansettelser, gjøre plass for flere unge i arbeidslivet, bruke seriøse bedrifter ved anbud, gi mer tillit til de ansatte og bruke mer og bedre teknologi i velferdstjenestene.

Partiets arbeidslivsutvalg skal meisle ut ny arbeidslivspolitikk som kan endres gjennom for eksempel lover eller måten vi forholder oss til EØS på. Men hvordan kommunene drives er helt avgjørende for hvordan arbeidslivet utvikler seg i årene som kommer, mener partiet.

– Kommunen er en kjempestor innkjøper og kan stille krav om et seriøst arbeidsliv. Det kan vi også gjøre i Stavanger, og det kommer vi til å fremme forslag om denne høsten, sier gruppeleder og ordførerkandidat i Stavanger Kari N. Nordtun.

Innkjøper og arbeidsgiver

Arild Grande mener kommunene har mye makt, ikke bare gjennom å stille krav som innkjøper, men også gjennom selv å være arbeidsgiver.

– Kommunene er en veldig stor arbeidsgiver. Der kan vi sørge for at vi får flere hele og faste stillinger, ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, medbestemmelse på arbeidsplassen og ikke minst at alle ansatte kan vokse i takt med hvordan arbeidslivet endrer seg gjennom digitalisering. Da kan folk ha det godt på jobben, og tjenestene blir samtidig bedre, sier han.

Til tross for at Arbeiderpartiet ønsker omfattende endringer i norsk arbeidslivspolitikk, går både norsk økonomi og arbeidsmarked så det suser om dagen. Arbeidsledigheten er lav, og det er et stort behov for arbeidskraft i store deler av Norge. Grande er ikke redd for at partiet hans skal bli en bremsekloss mot et velfungerende arbeidsmarked.

– Hovedforklaringen på at sysselsettingstallene ser bedre ut nå enn for et år siden, er at oljeprisen har steget. Samtidig har vi lave renter og en lav kronekurs. Hadde det ikke vært for det hadde vi ikke sett flere i jobb, sier Grande. (ANB)

