Ap venter med beslutning om å sette Viken-regionen på vent

Av NTB-Jon Even Andersen

Viken-regionen med 1,2 millioner mennesker fra Østfold, Akershus og Buskerud henger i en tråd etter at kommunalminister Monica Mæland (H) utsatte prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms.

Stortinget skal i høst ta stilling til et forslag fra Senterpartiet om å stanse sammenslåingen av Finnmark og Troms. I tillegg er det varslet at hele regionreformen kan komme opp til ny behandling. Dessuten venter mange, også Viken-politikerne, på regjeringens varslede melding om hvilke oppgaver de nye regionene skal få.

Avgjøres søndag

Arbeiderpartiets Viken-politikere diskuterte fredag ettermiddag et forslag fra SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i de tre fylkene om også å sette Viken-prosessen på vent, men uten å komme til noen konklusjon.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe gjennom helgen og ha et nytt møte søndag, sier stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, til NTB.

Mange vurderinger

Han sier at forslaget som sådan ikke var tema for diskusjonen, men at det handlet om de praktiske utfordringene rundt det. Forslaget om å utsette prosessen skal behandles i fellesnemnda i Viken tirsdag. Stemmer Ap for – blir det flertall for også å legge Vikens fremtid på is.

– Dette handler blant annet om at vi har en betydelig mengde ansatte og vurderinger av tidsaspektet når vi skal sørge for at innbyggerne skal ha tjenester hele tiden. Så selv om kommunalministeren på mange måter har kastet kortene, betyr ikke det at vi kan gjøre det, sier Lauvås.

– Knapt noen vil ha

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forventer at Ap lokalt lander på det Ap har gjort, sagt og stemte for i Stortinget i fjor høst.

– Nå som også Fremskrittspartiet har tatt til vettet, i hvert fall lokalt, vil Ap gjøre det veldig vanskelig for seg selv om de ikke støtter dette forslaget. Det finnes vel knapt en eneste Ap-velger som mener at denne rare Viken-konstruksjonen er noen god idé, sier Vedum til NTB. (NTB)

