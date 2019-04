Ap-topper lager podcast om Paradise Hotel

– Det er flere som har lurt på om det er en aprilsnarr, men det er ikke det, forteller Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Sammen med Jonas Gahr Støres rådgiver Astrid Scharning Huitfeldt, tidligere AUF-leder Mani Hussaini og Ingrid Endrerud, som er rådgiver for listetopp i Viken Ap Tonje Brenna, har han begynt å lage den ukentlige podcasten «Pærra og politikk». Temaet for pocasten? Realityserien Paradise Hotel.

«Dype og gjennomgående analyser»

«Vi har hatt en drøm om å være med på NRK-programmet Sofa. Den drømmen har gått i dass og derfor har vi starta en egen podkast. Vi går gjennom uka og gir deg dype og gjennomgående analyser», skriver de i sin beskrivelse av de første to episodene som er kommet ut så langt.

– Det er min favorittserie. Jeg har faktisk sett alle episodene av alle sesonger, kan Åsmund Aukrust fortelle i første episode av «Pærra og politikk».

Det er snakk om noen hundre timer, ettersom det så langt har blitt spilt inn elleve sesonger av den sex- og intrigefylte realityserien.

– Det er morsomt. Det har sine likheter til politikk. Du har allianser og du har maktspill, sier Aukrust til Dagsavisen.

Han forteller at han tidligere pleide å se på serien sammen med Huitfeldt og Hussaini, men at de ikke har tid til det lenger og at podcasten dermed blir en mulighet for å treffes og for å snakke om realityshowet.

– Det er et program som er veldig trist å sitte og se på alene, og som er fantastisk å sitte og se på hva som skjer i sammen med venner, sier podcast-kollega Ingrid Endrerud, som også tar på seg æren for å ha redigert bildet hvor de fire podcasterne tilsynelatende poserer på en palmefylt strand.

Dårlige forbilder og gode mennesker

Til dem som måtte tenke at Paradise Hotel består av en selvopptatt gjeng med stort eksponeringsbehov, sier Aukrust dette:

– Nei, det synes jeg ikke. Det er folk med alle slags bakgrunner der. Du finner dårlige forbilder og du finner gode mennesker som også ofte har vist seg å komme langt.

– Hva sier du til dem som måtte mene at dette er tull og at politikere ikke bør holde på med sånt?

– Heldigvis kan man som politiker gjøre hva man vil på fritiden.

