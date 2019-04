Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) styrer Oslo sammen med SV og MDG, med Rødt som støtteparti. Overfor Klassekampen åpner han for et lignende samarbeid nasjonalt.

– Jeg mener Ap er i en posisjon hvor det er viktig for oss å ha venner. Det å søke samarbeid med dem som er på vår side av streken, vil være viktig. Jeg anser at de partiene er på vår side av streken, selv om vi er uenige om mye, sier Johansen.

På landsmøtet i helgen snakket partiveteran Martin Kolberg om å samle «hele venstre­sida og fagbevegelsen», men han vil ikke ha med seg Rødt og MDG på den samlingen.

– Vi kan ikke ha noe regjeringssamarbeid med partiet Rødt. Det samme gjelder MDG på riksplan. Det er med SV, Sp og fagbevegelsen at vi kan danne et tilstrekkelig flertall for å få tilbake regjeringsmakta, sier Kolberg.

For to år siden avviste Ap-leder Jonas Gahr Støre å ta MDG og Rødt inn i regjering ledet av Arbeiderpartiet. Han sier spørsmålet om et lignende standpunkt før valget i 2021 er hypotetisk, men legger til:

– Jeg har meget vanskelig for å se for meg noen form for formalisert samarbeid med Rødt i overskuelig framtid.