Ap stemmer for mistillitsforslaget mot Listhaug

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har besluttet å stemme for Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), opplyser Jonas Gahr Støre til NTB.

– Etter dagens runder i stortingssalen så har Arbeiderpartiets stortingsgruppe konkludert med at vi vil stemme for et mistillitsforslag mot justisministeren, sier Ap-lederen.