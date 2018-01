Innenriks

Av Mats Rønning

Giskes sykmelding utløper denne uka, og han er i sin fulle rett til å møte opp når Aps høyeste organ mellom landsmøtene samles på Gardermoen.

– Alle stortingsrepresentanter er invitert til våre landsstyremøter. Det gjelder også ham, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

NTB har spurt Giske om det er aktuelt for ham å være til stede under landsstyremøtet, men han har ikke besvart henvendelsen.

Les også: Giske trekker seg som nestleder

Har trukket seg

Trond Giske har trukket seg som nestleder i partiet, men det er ikke entydig fastslått at han samtidig vil være ute av sentralstyret når han friskmeldes.

– Der vil jeg være formell og svare at han har gått av som nestleder, har vært sykmeldt og følgelig ikke har møtt i sentralstyret. Hva som skjer videre, får vi komme tilbake til, sier Støre.

I landsstyret sitter sentralstyrets medlemmer foruten to representanter fra fylkene og en representant fra sametingsgruppa. Partiets stortingsrepresentanter har møterett.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Metoo

I utgangspunktet skulle ikke landsstyret ha møttes før i mars. Når det nå blir et ekstraordinært møte, skjer det på bakgrunn av et tjuetalls varsler om seksuell trakassering.

– Landsstyret er innkalt for å oppsummere partiets håndtering av varslersakene og se framover. sier Støre.

Møtet åpner med en tale av Ap-lederen mandag klokken 13.30.

– Talen vil handle om metoo. Den vil dreie seg om varslersakene i Ap, men først og fremst vil jeg gå inn i det politisk viktige: Den samfunnsendringen vi nå er vitne til ved at mennesker, først og fremst kvinner, går sammen, blir en kraft og bryter lydmuren, sier Støre.

Les også: Varslersakene mot Giske snart ferdigbehandlet

Forberedt på mer

Støre sier det er et "før" og et "etter" metoo-kampanjen.

– For meg er kampanjen et nytt og positivt uttrykk for den lange kampen mot maktmisbruk som begrenser menneskers frihet, sier Ap-lederen.

Han er forberedt på at partiet vil kunne komme til å bli konfrontert med nye varsler.

– Terskelen for å varsle er blitt lavere, noe jeg mener er positivt. Samtidig innebærer dette at vi er forberedt på at det kan komme nye saker, også saker som kan være knyttet til tillitsvalgte eller andre sentrale personer i partiet, sier Støre.

Les også: Metoo-effekt i alle partiene

Preget

Dag to av landsstyremøtet skal i utgangspunktet forbeholdes politikkutvikling og organisasjonsarbeid fram mot lokalvalget neste år. Mange i partiet ønsker nå å se framover, sier Støre.

– Arbeiderpartiet er selvsagt preget av at det er varslersaker som skaper uro. Men jeg opplever at jeg har fått bred støtte for hvordan disse sakene skal håndteres framover, sier han.

Ap har i motsetning til flere andre partier landsmøte annethvert år. Enkelte har ytret ønske om et ekstraordinært landsmøte i vår, som følge av Giskes avgang som nestleder, men kravet synes å ha beskjeden støtte i landsstyret. (NTB)

Les også: Giske-varsler står fram