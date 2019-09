– Vi sier penga, gutta, folka, flya, kara, båta, bila rundt i våre gater, synger Arbeiderpartiet politiker Jan Bøhler. Etter en lang politikerkarriere med rot i Sosialistisk Ungdomsforbund, omfavner Bøhler nå musikerkarrieren med debutalbum. På singelen «Innmari vårs», musiserer han et kjærlighetsbrev til østlandsdialekten.

From Groruddalen with love

– Jeg hører på langt hold når noen snakker ekte østkantdialekt, forteller Bøhler, selv en vaskeekte østkantgutt, oppvokst i Groruddalen.

– Her sier vi ikke «meget bra» som i normalspråket, men finner på stadig nye varianter som dødsbra, dritbra, sinnssjukt bra, grisebra, grusomt bra, også videre.

Det synes Bøhler er nettopp dritbra.

Med «Innmari vårs», mimrer politikeren til oppveksten, hvor han ble fortalt at østkantspråket er stygt. Som ung ble han advart mot at han ikke ville bli tatt på alvor, om han ikke la fra seg a-endinger og tjukke L-er. Bøhler er sterkt uenig i synet på den høyt elskede dialekten. Han mener det «negative» gir farge og liv til dagligspråket.

– Det kalles negativ forsterkning av språkforskerne, og jeg syns det skaper mer trøkk i språket vårt enn det normale og kledelige, forklarer han.

Følg Dagsavisen på Facebook !

Hyller det unormale

Dandert i discolys og ikledd fleece og caps med ordene Groruddalen i store bokstaver, synger multitalentet i musikkvideoen til «Innmari vårs»:

– De sier at det dør ut, men vet du hva? Vi kommer der vi kommer fra, den dag i dag.

For Bøhler, er østlanddialekten på helt lik linje med andre dialekter som florerer i distrikts-Norge.

– Alle som lever her på østkanten og i andre områder på Østlandet hvor de snakker mye likt oss, skal føle at språket vårt respekteres, og at vi kan være stolte av det.

Les også: Denne byen håver inn eiendomsskatt

Vil ha respekt

Bøhler mener det er viktig å respektere andres dialekter. Han hyller ungdommen som spesialister på østlandsdialekten. Og han understreker viktigheten av å bevare den.

– Det betyr mye for identitet og sjøltillit, ikke minst blant barn og unge som vokser opp her, sier han.

– Vi vil bare ha litt respekt, synger Bøhler videre i musikkvideoen.

– Vi veit hvor vi kommer fra, heia Vål’enga!

For tiden representerer Bøhler Arbeiderpartiet i Justiskomiteen. Når albumet slippes 20.september, er han få dager unna 14 års ansiennitet på Stortinget.