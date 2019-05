I et debattinnlegg hos Aftenposten beskylder styremedlem i Oslo Ap Fredrik Mellem Frp for å ha «både uspiselige politikere og en høyst tvilsom partikultur».

«Er heltidspolitikere i Frp nå den samfunnsgruppen med den høyeste krimraten i landet?» spør han blant annet i debattinlegget.

– Vulgært

Overfor Dagsavisen forklarer Mellem hvorfor han går så hardt til verks.

– Det er en tetthet av skandaler i Frp som ikke finnes i noe annet parti. Man kan jo bare gjøre et lite Google-søk på Fremskrittspartiet med stikkord som svindel og andre skandaleord, så finner man ganske mye, sier han og fortsetter:

– For å ta dette med tvilsom partikultur: Sylvi Listhaug oppførte seg så vulgært i offentligheten at hun måtte gå av. Det var tydeligvis så populært i partiet at hun ble valgt til nestleder.

Mener de borgelige partiene hadde en sunnere holdning til Frp før

En viktig årsak til at Mellem har skrevet innlegget, er at han mener Høyre og de borgerlige partiene bør markere samme type avstand til Frp som Ap markerer til Rødt.

– Jeg synes problemet med både statsministeren og de borgerlige partiene er at de har lagt til side den betydelig sunnere holdningen de hadde til Frp for 10-15 år siden, sier han.

I debattinlegget eksemplifiserer han dette med at Erna Solberg som nyvalgt Høyre-leder i 2004 sa at «det kan ikke være andre enn Frp-representanter som tror man ivaretar norske tradisjoner ved hjelp av innavl og fremmedfrykt.»

Samtidig understreker han at det bør være fullt mulig å komme til makten for høyresiden uten å samarbeide med Frp.

– Både Bondevik 1- og Bondevik 2-regjeringen var borgerlige regjeringer uten Frp, sier han.

Onsdag kom det fram at UDI mener justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair jobbet ulovlig i justisministerens bolig.

– Det var ikke Kallmyr som fikk meg til å skrive dette, det ble skrevet for noen dager siden, men det var et interessant sammentreff at Aftenposten valgte å publisere det nå, sier Mellem, som ikke ønsker å uttale seg noe mer om akkurat den saken.

