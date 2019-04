Ap på vei bort fra Lofoten-kompromisset

AUF og 11 av 15 fylkeslag ønsker at landsmøtet skal gå bort fra kompromisset partiet kom fram til i 2017, som innebærer at det åpnes for å konsekvensutrede en del av det omstridte området Lofoten, Vesterålen og Senja. Fredag kunne det framstå som at partiledelsen forberedte seg på et nederlag i denne saken.

– Den posten i vårt program blir det ikke noe av i denne perioden, fordi vi har en flertallsregjering som har lagt den saken død, sa Støre da han oppsummerte debatten på landsmøtets andre dag.

Han har tidligere stått sterkt på at partiprogrammet må stå fast stortingsperioden ut, men medgir at denne saken er spesiell.

– Det er ikke fryktelig interessant hva som står i det programmet nå, fordi flertallet er som det er. Derfor må vi tenke på hvilket ansvar vi skal ta framover, fortsetter han, og peker på at det kommer en ny forvaltningsplan i 2020.

– Sier du nå at det er greit å gå vekk fra partiprogrammet?

– Jeg har forsøkt å være ærlig om hva som er situasjonen for den saken. Den har vært diskutert siden 2000, den har ikke blitt noe av. Vi vedtok full konsekvensutredning i 2013. Det ble ikke noe av. Vi har foreslått konsekvensutredning i et begrenset område, det skjer heller ikke, sier Støre til NTB.

Dermed konkluderer han med at han ikke ser at konsekvensutredning av området kalt Nordland VI blir vedtatt, og at Ap ikke vil fremme forslag om det på Stortinget.

Han lister opp noen hensyn han mener blir viktig for Aps politikk på 2020-tallet, blant annet at Norge fortsatt skal være en olje- og energinasjon, og at partiet ikke skal sette noen sluttdato for næringen.