Iversen har vært ordfører i Verdal i 14 år. I industrikommunen i Trøndelag har Arbeiderpartiet alltid vært størst. Den tida er over. Partiet gikk tilbake med nærmere 16 prosent og endte på 28 prosent, mens Senterpartiet økte med godt over 20 prosent og fikk rent flertall med en oppslutning på 51,3 prosent. Iversen tok ikke gjenvalg og skulle uansett ikke fortsatt som ordfører, men han har sterke meninger om hvorfor Ap sliter tungt.

– Vi har i dag den blåeste og mest sentraliseringskåte regjeringen vi har hatt siden krigen. Senterpartiet har høstet mye på at staten er i ferd med å trekke seg tilbake fra fysisk tilstedeværelse i distriktene. Ap sentralt har vært med på for mange kompromisser og har ikke markert nok avstand til regjeringen. Jeg tror ikke Ap-ledelsen har forstått dybden i problemene sentraliseringen skaper, sier han og lister opp både lokale og nasjonale saker som kommunereformen, politireformen og nedleggelse av universitetsavdelinger for å konkretisere hva han mener.

Les også: Ap har mistet over 130.000 velgere

Ikke persondebatt

Iversen gjør det klart at han ikke vil delta i noen debatt om personene i dagens Ap-ledelse er de rette til å snu skuta etter partiets elendige oppslutning over hele landet. Han mener det er «meningsløst» å starte en slik debatt dagen etter valget. Iversen er derimot klar på at Ap må ta grep for å snu utviklingen.

– Etter seks år med blåblå regjering, kommer vi opp med skolemat som en hovedsatsing. Det holder ikke. Vi må treffe folk bedre, både med velferdspolitikken og boligpolitikken. Vi mangler et tydelig prosjekt, et prosjekt som angår folk, sier han og legger til:

– Jeg er veldig opptatt av boligpolitikken. Vi må utvikle ordninger slik at de som ikke er spesielt bemidlet får mulighet til å skaffe seg et brukbart husvære. Forskjellene øker, og det må vi gjøre noe med. Vi må sikre tryggheten som offentlige velferdsordninger gir, mener han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nord og ned

I Nord-Norge gjorde Ap sitt dårligste valg siden andre verdenskrig.

– Det er mange år siden jeg har slitt så mye med motivasjonen som i dag, sier avtroppende Ap-ordfører Nils Ole Foshaug i Målselv i Troms.

Han er en av flere nordnorske Ap-ordførere som må gi fra seg ordførerkjedet til Senterpartiet. I Målselv fikk Sp over 47 prosent av stemmene, mens Ap endte på 29,2 prosent. Ordføreren er en av flere Ap-tillitsvalgte som peker på forsvarsforliket i 2016 som en viktig forklaring på Aps fall mange steder i Nord-Norge.

I Andøy kommune i Vesterålen ble forsvarssaken avgjørende for Senterpartiets skyhøye oppslutning på 55,9 prosent. Sp har vært den krasseste kritikeren av nedleggelsen av Andøya flystasjon. Høyre gikk tilbake med hele 35,6 prosent, men også Ap mistet mange velgere på at partiet var med på beslutningen om å legge ned flystasjonen. Partiet fikk en oppslutning på 13 prosent.

Kommentar: Økte forskjeller i Ap (Hege Ulstein)

Må bli flinkere til å lytte

Før valget uttalte Kjell-Are Johansen, Aps ordførerkandidat i Andøy i Vesterålen, til Aftenposten at han ikke ville ha besøk av Jonas Gahr Støre i valgkampinnspurten.

– Det ville vært et forstyrrende moment. Vi ville ha fokus på lokale saker. Nå er han hjertelig velkommen til å besøke oss, sier Johansen i dag.

I Nordland ble Sp størst i 19 av 41 kommuner og endte med en oppslutning på 25,2 prosent, som er en økning på over 15 prosent. Johansen mener partiet og ledelsen må bli flinkere til å lytte til folket.

– Når Vedum har reist rundt på sin signingsferd, har ikke vi vært nok til stede. I betente saker som politireformen og ambulansesaken, har partiet kommet for sent på banen – selv om vi i prinsippet har ment det samme som Sp. Når det gjelder forsvarssaken her i Andøy, har ikke den politiske ledelsen lyttet til det både Nordland Ap og tillitsvalgte i LO har sagt. Men det hjelper ikke bare å lytte, man må også bearbeide det som kommer inn i hodet, sier Johansen og legger til:

– Vi må fortsatt være et parti som gjennomfører store reformer. Det må tenkes nytt, men ikke så nytt at vi skremmer medlemmene bort fra oss.

Les også: Hadia Tajik mener det er uaktuelt å snakke om regjeringssamarbeid med MDG nå

– Følt seg oversett

I Tromsø gjorde Arbeiderpartiet et historisk dårlig valg og endte med et resultat på under 20 prosent. Samtidig gjorde SV et brakvalg og endte på 15,8 prosent. Senterpartiet gjorde det også skarpt og fikk 11 prosents oppslutning. Selv om Ap gikk kraftig tilbake, kan partiets ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen fortsatt ende opp med ordførerklubba.

Han har noen klare tanker om hvorfor det har gått så dårlig for Ap flere steder i nordligste fylkene, samtidig som Senterpartiet har vokst kraftig.

– Folk her i nord har følt seg oversett, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.

Han lister opp flere konkrete saker som har hatt en innvirkning.

– Nedleggelsen av flybasen på Andøya, striden om flyttingen av Bell-helikoptrene og regionreformen, som vi straffes for selv om vi stemte imot i Stortinget, sier Wilhelmsen.

Han mener Ap sentralt kunne håndtert sakene annerledes og unngått at valgresultatet ble så dårlig.

– Kostnaden for oss i nord ble stor, sier Wilhelmsen, som samtidig påpeker at det er en nasjonal trend at Ap går ned.

Les også: Dette blir de politiske dragkampene i Oslo

– Hatt bedre dager

I Nordkapp kommune tapte Ap ordførervervet til SV etter et katastrofalt dårlig valg. Her fikk Ap skarve 17,9 prosent av stemmene og blir kommunens tredje største parti. Med det gikk partiet tilbake 36,8 prosentpoeng fra valgresultatet i 2015.

– Jeg har hatt bedre dager, sier avtroppende ordfører Kristina Hansen.

Hun peker på lokale saker som årsaken til det dårlige valget. Det har vært mye bråk om reguleringsplanen for Nordkapplatået, og kommunen kom ikke spesielt godt ut av det. Hansen tok ikke gjenvalg, men stilte til valg i fylket.

– Her har Senterpartiet gjort det sterkt, mye på grunn av deres tydelige opposisjon til regionreformen. Her straffes vi for å være et ansvarlig styringsparti som ville ta grep selv for å sikre innbyggerne et best mulig resultat i en sentraliserende reform, sier Hansen.

Leder: Rikspolitikerne trives alene på scenen. De stjeler fokuset