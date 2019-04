Dragkampen om regjeringens endring av abortloven fortsetter. Det ene fagmiljøet i Norge som utfører fosterreduksjoner, i praksis et fåtall leger ved Senter for fostermedisin (NSFM) på St. Olavs hospital, argumenterer for at risikoen for mor og det gjenværende fosteret er så stor at inngrepet – ifølge legene på St. Olavs hospital – bør vente til etter uke 12.

Det argumentet har regjeringen, og særlig KrF, grepet til når det nå foreslås at selvbestemt fosterreduksjon skal forbys, og alle slike saker må behandles i en abortnemnd fordi inngrepet må skje etter uke 12.

Verdens kanskje fremste ekspert på fosterreduksjon, den amerikanske professoren Mark I. Evans, gikk tirsdag ut i Dagsavisen og sablet ned risikoargumentet som St. Olav-legene og regjeringen har lagt til grunn.

– Dette er en politisk sak forkledd som en medisinsk, sa Evans, som har gjennomført over tusen slike inngrep de siste tre tiårene, og har skrevet majoriteten av faglitteraturen på feltet.

Han mener det er uproblematisk å gjøre inngrepet før 12. uke.

At den fremste eksperten på området går så hardt ut mot faktagrunnlaget for lovendringen, får Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talskvinne i Ap, til å reagere.

– Det er enda en bekreftelse på hvor dårlig denne lovendringen er håndtert faglig. Det handler ikke om helse eller faglige argumenter, som regjeringen prøver å fortelle oss. Det er en ren politisk avtale, en hestehandel, sier hun.

– Useriøst å avfeie forskning

Kjerkol fortsetter:

– Abortloven vår er et finstilt kompromiss. Dette kompromisset setter regjeringen i spill – på en svak faglig begrunnelse. Bent Høie dytter to norske legers meninger foran seg, og bryr seg ikke om at forskningen viser noe annet enn det disse legene sier.

Kjerkol understreker at hun har stor respekt for fagmiljøet ved Senter for fostermedisin, og at hun ikke ønsker å gå i polemikk med dem. Det er helseminister Bent Høies manglende vilje til å lytte og forholde seg til forskning som er hennes anliggende.

I en debatt i Politisk kvarter tidligere i uka avfeide Høie Evans tall som irrelevante for den norske debatten.

– Det er ikke bare mening og synsing det Evans kommer med. Han er selve fagmannen på området. Han har både utført over 1000 slike inngrep og er den fremste forskeren på området. Det er useriøst å avfeie ham på den måten, sier hun.

Irrelevant livmorsetning

Et av argumentene fra NSFM for hvorfor det er best å vente med inngrepet til etter uke 12, er at det er vanskelig å utføre inngrepet tidligere på kvinner med bakoverbøyd livmor. Dette gjelder bare 15 prosent av norske kvinner.

Kjerkol reagerer på bruken av livmorens stilling i diskusjonen.

– Det er et pussig resonnement fra fagmiljøet. Medisinsk behandling handler om å møte den pasienten som er foran deg, og skal tilpasses kroppen legen skal behandle. Jeg skjønner ikke argumentet med å lage en prosedyre som må favne alle, rett og slett. Bent Høie snakker jo hele tida om pasientenes helsetjeneste. Da bør jo et minimum være å tilpasse behandlingen til den enkelte kroppen og dens forutsetninger, sier hun.

– Og at vi skal innrette abortloven etter organers stilling inne i kvinnekroppen, er helt merkelig. Om man argumenterer slik har man ikke forstått den loven vi snakker om. Abortloven handler om at det skal være selvbestemt, trygt og lovlig å foreta et svangerskapsavbrudd, sier Kjerkol.

Send legene til utlandet

Evans foreslo tidligere i uka i Dagsavisen at det norske miljøet som driver med fosterreduksjon bør sende unge leger på utveksling til sykehus i utlandet som utfører inngrepet hyppigere enn vi gjør her til lands. Vi er bare 5 millioner i Norge, noe som vil begrense mengdetrening.

Det er en god idé, mener Kjerkol.

– Det vil uansett være et veldig lavt antall prosedyrer her på grunn av befolkningsgrunnlaget. Vi må derfor lage en særskilt plan for å sikre kompetansen til de som utfører inngrepet, sier hun.

Eggebø og miljøet på NSFM snakker om at de frykter «fosterreduksjonsturisme» fra utlandet om den norske loven ikke legges om.

Det er et falsk argument, sier Kjerkol.

– Hele helse- og omsorgskomiteen på Stortinget var på besøk hos fagmiljøet i Trøndelag i fjor høst. Da spurte vi dem om dette med turismen. Da kunne miljøet avfeie at dette er en problemstilling. Det er ikke slik at det kommer kvinner hit fra andre land og får dette inngrepet, sier hun.

– Men når både KrF og Høyre har gjort dette til en så viktig sak, har de jo sørget for å annonsere denne muligheten heftig, sier Kjerkol.

Dette er saken

* Statsminister Erna Solbergs lovnad om at KrF kunne forhandle om abortloven, bidro til at partiet valgte å gå inn i Solberg-regjeringen.

* I februar la helse­minister Bent Høie (H) fram sitt lovforslag, som innebærer at såkalt fosterreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, men at kvinnene må møte i abortnemnd.

* I Norge utføres alle fosterreduksjoner ved St. Olavs hospital i Trond­heim. Fra 2016 til 22. oktober 2018 ble det utført 38 fosterreduksjoner der.

* Høie hevder at fag­miljøet støtter hans lov­endring. Dagsavisens oversikt viser at det ikke stemmer: Åtte faginstanser er kritiske til endringen, mens bare to er for.