Ap øker kraftig blant LOs medlemmer – Høyre og Frp svekker seg

Det viser en undersøkelse som Opinion har gjennomført blant LOs yrkesaktive medlemmer i juni. Spørsmålet som ble stilt var følgende: Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen?» Svaret vil glede både Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

46,7 prosent betyr en økt oppslutning på 11,6 prosentpoeng i LOs rekker sammenlignet med den omfattende medlemsundersøkelsen rett etter stortingsvalget i 2017. I samme periode har LO-oppslutningen om Høyre falt fra 15,9 prosent til 9,2 prosent.

– Hver fjerde velger er LO-organisert. Enhver som har ambisjoner om å styre landet, er avhengig av oppslutning blant LOs medlemmer, slår Hans-Christian Gabrielsen fast overfor FriFagbevegelse.

Ser bedre og bedre ut

Det er særlig Høyre som har tapt seg blant LOs medlemmer siden 2017-valget. Sp bekrefter sin sterke posisjon fra andre målinger. 13,3 prosent er den største oppslutningen etter Ap i LOs rekker. 67,9 prosent foretrekker det rødgrønne regjeringsalternativet mot 18,9 prosent for de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, V og KrF. Feilmarginen er oppgitt til å være 2,1 til 4,8 prosentpoeng.

– Dette er gledelige tall. LOs medlemmer er kjernevelgere for Ap, sier partileder Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

– Framgangen skyldes arbeidslivspolitikken vår. Trygghet på jobb betyr mye for folk. Regjeringen har vært passive med sosial dumping og ikke brukt handlingsrommet i EØS-avtalen. Vi har vedtatt en politikk som fagbevegelsen nikker til, sier Støre.

Fornøyd LO-leder

– Jeg registrerer at tallene for Ap ser bedre og bedre ut blant LOs medlemmer sammenlignet med valget i 2017 – uten at verken SV eller Sp mister oppslutning, konkluderer Gabrielsen.

– Høyre-regjeringen har prioritert de aller rikeste og latt det gå utover vanlige folk. Milliardærene merker det godt på kontoene sine at Høyre og støttepartiene er deres aller beste venner. Medlemmene våre ser også at regjeringen prioriterer smålige kutt for å finansiere formuesskatten til de aller, aller rikeste, sier LO-lederen.

Nedtur i kommunevalget

Når det gjelder den ferske meningsmålingen om høstens lokalvalg, har ikke Støre & co like god grunn til å juble. På spørsmål om hvilket parti LO-medlemmene regner med å stemme på ved kommunevalget, er tilbakegangen formidabel for Ap fra tilsvarende undersøkelse foran lokalvalget i 2015. Fallet er på hele 22,3 prosentpoeng – fra 63,8 prosent i august 2015 til 41,5 prosent i juni 2019.

Lavt for Høyre og Frp

Den samme målingen viser også at Høyre og Frp får 6,2 prosent hver seg, mens oppslutningen for KrF og Venstre er på henholdsvis 3,5 prosent og 1,4 prosent. Høyres fall er på 3,9 prosentpoeng siden 2015. Det betyr at snaut to av ti LO-medlemmer (17,3 prosent) vil gi sin stemme til Høyre, Frp, V og KrF.

Sp og Rødt

Målingen for lokalvalget viser at Senterpartiet er nest størst blant LOs medlemmer, med et resultat på 13,6 prosent.

Rødt er tredje største parti i LO-rekkene, med en oppslutning på 9,2 prosent.

– Arbeidsfolk vender ryggen til Høyre i stadig større grad. Det er et veldig godt utgangspunkt, ikke minst foran høstens valg, sier LO-lederen.

Feilmarginen her er oppgitt til å være 2,2 til 4,9 prosentpoeng. Av de 500 medlemmene som har svart på spørsmålene i undersøkelsen til Opinion, er det 392 medlemmer som har oppgitt partipreferanse og som dermed utgjør grunnlaget for partibarometeret.