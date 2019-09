Denne uken startet Arbeiderpartiet for alvor arbeidet med å evaluere valgnederlaget, og lage en plan for å gjenvinne velgernes tillit foran 2021.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at klima blir en av de viktigste sakene for Ap fram mot 2021.

Tanken er å finne løsninger som sikrer arbeidsplasser, samtidig som Norge kutter utslipp.

Ingen sluttdato

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran poengterer at å bygge et nytt grønt industriprosjekt, hvor vi skal «leve av å redde klimaet» er viktig, ikke bare for Aps politikkutvikling, men for Norge.



– Industrien må være en del av løsningen. Vi skal sikre arbeid til alle, skape verdier og kutte utslipp. Det er kjernen, sier Ap-nestlederen.



Selv om utslippene skal ned er Skjæran kjapp med å legge til at han ikke vil sette en sluttdato for oljenæringen.



– Er du enig med statsminister Erna Solberg (H) i at den som skal slukke lyset på norsk sokkel ikke er født ennå?

– Jeg tror ikke lyset på norsk sokkel skal slukkes. Selv den dagen vi ikke bruker fossilt brensel, så vil vi fortsatt trenge petroleum til produksjon av andre varer, mener Skjæran.

Han viser til hvordan olje og gass i tillegg til å være en energikilde, brukes i petrokjemisk industri for å framstille materiale som brukes i alt fra plastemballasje til klær.

Strides om MDG

De færreste partier ønsker en slik datert avvikling av oljenæringen. Unntaket er Miljøpartiet De Grønne, som har i sitt program for denne perioden at de ikke vil åpne nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. Partiet vil også starte en gradvis utfasing av petroleumsvirksomheten innen en 15-årsperiode.



Etter valget har et svekket Ap blitt utfordret på om et styrket MDG vil være en potensiell samarbeidspartner etter valget i 2021. Mens byrådsleder i Oslo Raymond Johansen forteller om gode erfaringer med å samarbeide med MDG lokalt, advarer andre sterkt mot et slikt samarbeid.



Klarest kommer advarslene fra sentralstyremedlem og leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum. Han har sagt til VG at et samarbeid med MDG er en elendig idé. Til Dagbladet har han karakterisert MDG som «nikkersfolk».

Advarer mot samarbeidsdebatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil på sin side advare mot en samarbeidsdebatt nå, kort tid etter kommunevalget.



– Det er et blindspor og det er et feilspor, sa partilederen i sin tale til landsstyret i går.



I talen brukte han mest tid på Aps egne utfordringer fremover, hvor den største blir å forene klimakravene fra de unge og industriinteressene i fagbevegelsen.

– Dette er risikosport, men det skal vi ikke vike unna, sa Ap-lederen.

– Hvis ikke vi kan gjøre dette, så er det ingen andre som kan gjøre det, sa Støre og kom med et lite stikk til Fellesforbundets leder Jørn Eggum:

– Vårt budskap til dine medlemmer er at alt ikke kommer til å være som før.

– Klimasinke

Alt kan ikke være som før mener, David Boyd, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø.

Han mener rett og slett det er umulig for Norge å fortsette med dagens oljepolitikk om vi skal få ned utslippene, slik vi har forpliktet oss til.

– Norge er både en klimaleder og en sinke, men det ser ikke ut som om norske myndigheter er villige til å ta tak i dette paradokset. Jeg har møtt mange organisasjoner og personer fra sivilsamfunnet som vil gjøre noe med det, men regjeringens posisjon ser ut til å være at de skal gjøre mange positive klimatiltak, men når det gjelder olje- og gassindustrien er det business as usual. Det går ikke lenger, sa Boyd til Dagsavisen denne uken.

– Bransjen har skjønt det grønne skiftet

I Skjærans øyne gir det ikke mening å sette opp en motsetning mellom olje- og gassindustrien og den industrielle omstillingen som ofte kalles det grønne skiftet. Som Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjentatt en rekke ganger det siste halvåret, vil Ap «bygge ny industri på skuldrene til den gamle».

– Oljebransjen har skjønt at de skal gjennom er grønt skifte, derfor investerer de også massivt i fornybar energi, sier Skjæran.

Equinor meldte denne uken at de vil bruke 27 milliarder kroner på å bygge ut vindkraft utenfor USA. Denne uken ble det også klart at selskapet får bygge verdens største bunnfaste havvindspark i Nordsjøen.