Jonas Gahr Støre fortalte et samlet pressekorps på Aps landsmøte lørdag formiddag at redaksjonskomiteen vil foreslå for landsmøtet at Arbeiderpartiet ikke ønsker konsekvensutredning av Lofton, Vesterålen og Senja.

– Når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja, går Arbeiderpartiet inn for at disse områdene ikke konsekvensutredes, sier partilederen.

Han legger til at det er snakk om områdene Nordland VI, Troms I og Troms II.

Ap lytter dermed til ønsket fra AUF om å legge bort kompromisset fra 2017, som delvis åpnet for oljevirksomhet i de sårbare områdene Lofoten, Vesterålen og Senja.

Støre legger til at det er flertall for dette både i fylkeslagene og på landsmøtet.

10 av 15 fylkeslag ønsket på forhånd å gjøre om på vedtaket, og de ønsker også å verne de sørlige delene av Lofoten mot konsekvensutredning. LO og partilederen er blant dem som har vært mot å gjøre om på vedtaket.

Tidligere lørdag ble det avholdt Oljedemonstrasjon utenfor Aps landsmøte

– Arbeiderpartiet går ikke inn for konsekvensutredning av Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2. Vi vil satse på fisk, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser i disse områdene, sier Støre.

Kompromisset er et resultat av heftige forhandlinger i kulissene på Aps landsmøte.

Støre forventer at forslaget vil få flertall. Dermed går Arbeiderpartiet og Støre tilbake på kompromisset fra landsmøtet for to år siden.

Forstår skuffelse

Støre understreker at det ikke er snakk om varig vern.

– Hvordan forklare dette til dine venner i LO?

– Vet at mange i industri-LO er skuffet. Jeg forstår den skuffelsen, men den er jo først og fremst fordi det ikke har kommet aktivitet. Jeg vil be dem se på teksten, som er en sterk tekst som støtter næringen, sier Støre.

Støre mener denne saken har stått i veien i 20 år uten at det har skjedd noe. Vedtaket fra forrige landsmøtet ga heller ikke den nødvendige roen.

– Det tar jeg ansvar for, som partileder, sier han til pressen.

Han vil ikke vedgå at han inngår dette kompromisset med AUF, som er blant de ivrigste motstanderne av konsekvensutredning i området, fordi han frykter at landsmøtet vil gå inn for varig vern.

Les også:Har LoVeSe-seier i sikte

Avviser nederlag

Han understreker at uttalelsen som legges fram for landsmøtet senere i dag vil være tydelig i satsningen på oljenæringen. Arbeiderpartiet skal utvikle olje- og gassnæringen, og setter ingen sluttdato for utfasing av olje. Partiet ønsker også å opprettholde dagens skatteregime, som er gunstig for selskapene som leter etter olje og gass på norsk sokkel. Kompetansen i næringen er høy, og viktig for landet, sier Støre.

Er dette et nederlag for deg, blir han spurt av en journalistene. Innstillingen om Lovese stemmer dårlig med innholdet i hans tale til landsmøtet torsdag.

– Dette er ikke et nederlag for meg. Jeg er med på å legge fram et knallsterkt forslag. Nå legger vi dette til side, slik at vi kan løfte fram andre, viktige ting, sier Støre.

