Ap knuser Høyre på ny måling

Innenriks

Det viser augustbarometeret Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tallene er særlig hyggelig lesning for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi har strevd med å få oppmerksomhet om politiske saker det siste halve året. Vi har fått gjennomslag for styrket eldreomsorg, bedre orden i arbeidslivet og for å begrense de kommersielle interessene i velferden. Men alt dette har kommet i skyggen av intern støy, sier Støre til ANB.

I målingen får de borgerlige partiene 71 mandater, og flertallet ryker med klar margin. Den gamle rødgrønne blokken får 81 mandater, og trenger dermed hjelp fra enten Rødt (10) eller MDG (8) for å sikre flertallet.

Les også: Tidenes Rødt-måling

Krise på krise

I tillegg til at det har vært en sommer med lite støy rundt Arbeiderpartiet, peker Støre på at regjeringen har hatt vanskeligheter med å håndtere kriser som luftambulansekrisen og fastlegekrisen de siste månedene.

– Vi ser også en manglende oppfølging av terrorberedskap. Nå sist ved Per Sandberg-saken viser regjeringen at den tar altfor lett på spørsmål om moderne sikkerhetstrusler, sier Støre.

Han varsler nå flere nederlag for regjeringen og flere seirer for opposisjonen til høsten.

– Norge har en mindretallsregjering, og det er mulig å finne flertall som ikke kretser rundt Høyre og Frp. Mitt oppdrag som leder i Arbeiderpartiet er å få gjennomslag for vår politikk, og samle opposisjonen til et troverdig alternativ til Høyre og Frp.

Ned fra gjerdet

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier målingen er overraskende positiv for Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet har tidligere mistet mange velgere til Senterpartiet, SV og Rødt. Nå holder de partiene stand, samtidig som Ap går fram. Det gir en tydelig gevinst for de rødgrønne, sier Bergh.

Han peker særlig på én årsak til at Ap går fram nå.

– Når man ser tallene med en gang, kan man lett tro at velgere går fra Høyre til Ap. Men det er Ap som henter velgere ned fra gjerdet, samtidig som Høyre mister til gjerdet, sier Bergh, og understreker:

– Målinger tatt opp om sommeren kan av og til avvike litt fra målingene man ser før og etter sommeren. Så vi får se om dette holder seg når det kommer flere målinger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høyre ikke størst

Høyre har vært Norges største parti på Opinions meningsmålinger siden desember i fjor. Den trenden er nå brutt. Parlamentarisk nestleder Svein Harberg sier at selv om dette er en dårlig enkeltmåling, har Høyre en positiv trend på målingene over tid.

– Det har vært en sommer med lite norsk politikk i nyhetsbildet. Når vi snakker om sakene vi liker å snakke om, pleier vi å få god oppslutning, sier Harberg.

Om angrepet fra Støre om at regjeringen ikke evner å håndtere viktige kriser, svarer politikeren at målingene over tid viser at folk ikke er misfornøyde med regjeringen.

– Det at naturlig at Jonas leter etter saker der vi angivelig er for dårlige. Det som er viktig på målingene er at Jonas og Ap er helt avhengige av Rødt eller MDG for å få flertall. Han prøver å si at vi ikke er styringsdyktige, men jeg må innrømme at jeg ikke har veldig stor tro på at det skal bli et styringsdyktig flertall det heller, sier han.

Elendig for Venstre

Partiet Venstre måles til 2,4 prosent. Det er det laveste tallet Venstre har blitt målt til siden Opinion startet med sine målinger i februar 2007.

– Dette er en måling vi selvsagt ikke er fornøyd med. Det blir viktig for oss å bruke høsten og tiden fram mot lokalvalget til å vise fram de resultatene vi oppnår i regjering og på Stortinget. Vi skal jobbe hardt for å presentere vår politikk og våre resultater for velgerne, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth.

Partiet Rødt har opplevd en renessanse de siste månedene, og har etablert seg over sperregrensen på snittet av meningsmålingene. På augustbarometeret slår partiet nye rekorder, og måles til 5,8 prosent.

Hele målingen er tatt opp i etterkant av at det ble kjent at nestleder i Frp Per Sandberg brøt flere sikkerhetsregler da han reiste til Iran på ferie med sin norsk-iranske kjæreste. Saken ser ikke ut til å ha påvirket Frps oppslutning. (ANB)

Les også: Erna Solberg: – Jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg

Fakta om augustbarometeret:

Opinions meningsmåling for august er basert på 953 intervjuer foretatt 31. juli-6. august.

72 prosent har svart om partivalg ved stortingsvalg. Feilmarginen varierer fra 1–3 prosentpoeng, og er størst for de største partiene. (Tallene fra junimålingen i parentes).

Ap 28,2 (+ 4,2)

Høyre 23,6 (- 3,5)

Frp 12,6 (- 0,4)

KrF 4,2 (+ 0,4)

Sp 11,2 (+ 0,6)

SV 6,6 (+ 0,1)

Venstre 2,4 (- 1,7)

Rødt 5,8 (+ 1,0)

MDG 4,1 (- 0,1)

Andre 1,2 (- 0,7)

(ANB)