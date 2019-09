Ap har mistet over 130.000 velgere

Ifølge tall fra Valgdirektoratet stemte 789.170 velgere Ap i 2015, mens tallet for årets valg var 656.283 tirsdag ettermiddag. Det betyr at nesten 133.000 velgere som stemte Ap for fire år siden, enten har stemt på andre partier eller satt seg på gjerdet i årets valg.

Hvis man sammenligner årets valg med oppslutningen i stortingsvalget for to år siden, har Ap mistet over 140.000 velgere.

For Senterpartiet er bildet motsatt, og partiet kan nå få flest ordførere i landet takket være en oppslutning på 14,4 prosent i mandagens valg. Mens vel 203.000 velgere stemte Sp for fire år siden, har tallet steget til 381.400 i år, en formidabel vekst på vel 178.000 velgere.

Vinnere

Også Miljøpartiet De Grønne var blant valget store vinnere. Mens drøyt 100.000 velgere stemte MDG i 2015, var tallet for årets kommunevalg vel 176.000.

Alle de fire regjeringspartiene falt tilbake i mandagens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Verst gikk velgernes dom utover Høyre, som falt fra 23,2 til 20,1 prosents oppslutning. Partiet tapte knappe 22.000 velgere.

Den endelige opptellingen var tirsdag fortsatt ikke ferdig, så bildet kan endre seg noe med hensyn til årets tall. (NTB)