Flere Ap-ordførere har gått ut i Nationen og kritisert partiledelsens kurs etter det historisk dårlige kommune- og fylkesvalget, da Ap bare fikk 24,8 prosent av stemmene. Nå sier flere fylkesledere P4 har snakket med at partiet må bli tydeligere for å få fram sin politikk. Men de freder ledelsen.

– Jeg er ikke ute etter å ha hoder på noe fat. Dette er et fellesansvar, sier fylkesleder i Østfold, Stein Erik Lauvås.

Heller ikke fra Troms og Finnmark, hvor Ap har tapt stort til Senterpartiet, kommer det krav om lederbytte.

– Jeg har full tillit til ledelsen i Arbeiderpartiet, sier Kristina Hansen, som er fylkesleder i Finnmark, til P4.

Men hun understreker at hun ikke er fornøyd med at partiet er langt nede på 20-tallet i oppslutning.

– I Nord-Norge er det et signal om at vi ikke har lyttet nok til folket. Vi har historisk sett vært størst i nord, og vi må ta det dårlige resultatet på alvor. Det handler om at vi må bygge Nord-Norge for den moderne tid, og Arbeiderpartiet må være i førersete når det gjelder blant annet infrastruktur og satsing i nordområdene, sier Hansen.