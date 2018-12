Ap: Frp kan ikke kalle seg «lov og orden-partiet»

Ap mener det er mange grunner til å kritisere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for det budsjettet som politiet, domstolene og fengslene skal styre etter neste år.

– Ofre for kriminalitet kommer til å måtte vente enda lenger for å få avklart sakene de står i. Grunnbemanningen i politiet svekkes, og det blir dårligere rettssikkerhet for folk, sier Aps justispolitiske talsperson Lene Vågslid til NTB.

Soningskøene var Frps kronargument mot den rødgrønne regjeringens justispolitikk. Nå har disse køene blitt erstattet med køer av ofre for kriminalitet, ifølge Ap.

– Det brukes store penger på norsk politi, men ikke på det som får hjulene til å gå rundt. Tiden da Frp kunne kalle seg «lov og orden-partiet» er over, for de evner ikke å ta vare på grunnstrukturen i politiet. Det er den som sørger for å ivareta sikkerheten her i landet, fremholder Vågslid.

– Tidenes politisatsing

Justisminister Tor Mikkel Wara mener hans regjering har stått for «tidenes politisatsing».

– Det har aldri vært satset så mye penger på politiet noen gang før i Norges historie, sier han til NRKs Politisk kvarter.

– Det er kommet 1.600 flere politifolk med denne regjeringen. Vi har høyere oppklaringsprosent og lavere restanser enn da Ap satt med justisministeren, sier Wara.

Han viser også til at soningskøen er avskaffet, og at 10.000 «kriminelle utlendinger» er sendt ut av landet.

– Det har vært en formidabel satsing på å få ned kriminaliteten, og det gir utslag, sier han.

– Wara provoserer

Vågslid understreker at Ap støtter det som går til «datasentre og betong», men viser til at Ap i sitt alternative budsjettforslag totalt har plusset på justisbudsjettet med over 600 millioner kroner.

– Det er ganske provoserende å bli møtt av en justisminister som slår seg på brystet og sier at det aldri er brukt så mye penger på norsk politi som nå. Det blir helt meningsløst når vi vet at det ikke er Politidirektoratet som ivaretar grunnberedskapen her i landet, sier Vågslid.

Flere anmeldelser

Ifølge Aps kartlegging går flere politidistrikter inn i 2019 med budsjettunderskudd som er opparbeidet gjennom 2018.

– Det varsles om nedbemanning i flere store politidistrikter. Politireformen skulle gi mer lokal politikraft, men nå er det det motsatte som skjer. Reformen er blitt en sparereform, stikk i strid med enigheten som er inngått på Stortinget. Samtidig går antall anmeldelser av alvorlig kriminalitet opp, ikke minst for voldtekt. Men antall saker som kommer opp for domstolene, øker ikke. Det er et stort paradoks, sier Vågslid.

Mange advarsler

I tillegg går tiden opp fra en anmeldelse er levert til en sak kommer opp for retten. Dermed blir det stadig flere domfelte som får strafferabatt.

– Dette strider utvilsomt mot folks rettsfølelse. Og det mangler ikke på advarsler. Jeg har sittet i justiskomiteen på Stortinget i seks år, og aldri tidligere har vi fått så knusende tilbakemeldinger i en budsjetthøring fra domstolene og de tillitsvalgte som representerer fotfolket i politiet som i høst, sier Vågslid.

(NTB)