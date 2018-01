Ap: Forskjellene øker med «tre høyrepartier»

Innenriks

– Jeg vil gratulere Høyre, Frp og Venstre med å ha kommet fram til enighet om en regjeringsplattform, sier Arbeiderparti-lederen.

Støre er riktignok glad for signalene om flere politifolk og økt pappaperm, men mener ellers plattformen har mange uforpliktende formuleringer. Han er kritisk til hovedretningen.

Svekkede rettigheter

– Det er tydelig at det er tre høyrepartier som her har blitt enige om en samfunnsutvikling i retning av fortsatte skattekutt, mer konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakere, sier Støre.

Støre er særlig bekymret for arbeidslivspolitikken, med låsing av fagforeningsfradraget og av statens andel i AFP-ordningen, fortsatt midlertidighet og mer jobbing på søndager.

– Plattformen inneholder heller ingen ny næringspolitikk, og det er for lite målrettet satsing på havnæringene og helsenæringer der Norge har gode muligheter til å skape flere jobber, mener Støre. (NTB)