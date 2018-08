Innenriks

«It is treason and the treasonous shall hang» og «Svikere, lands­svikerne, forræderne mot det norske folk skal stilles for ­retten og dømmes. Lov og dom. Alliansen er det eneste partiet med kandidater som fremmer at det må til et nytt landssviker-oppgjør (...)» lyder meldingene fra Alliansen-partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

De fikk Antirasistisk Senter og Norsk tjeneste­mannslags ungdomsorganisasjon (NTL Ung) til å be arrangørene revurdere partiets deltakelse under den politiske festivalen.

– Det fikk oss til å tippe helt over da han på Twitter tok til orde for å henrette menings­motstandere. Da er vi over i Breivik-territorium hva gjelder ideologi, sier Rune Berglund ­Steen, leder for senteret til Vårt Land.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Alliansenleder Lysglimt Johansen mener motstanderne forsøker å stanse ytringsfriheten og sier meldingene ikke skal tolkes bokstavelig.

– Det er skrevet i et poetisk språk. Det er også skrevet på ­engelsk, og det er egentlig et sitat fra den engelske «Treason Act», sier han til avisa.

Leder for Hovedprogramkomiteen i Arendals­uka, Øystein Djupedal, forteller at de vurderer hvilke organisasjoner som får delta og sier at Alliansen anses å være innenfor festivalens oppdrag.

– Vi skal være en festival for hele demokratiet, sier han. (NTB)

Les også: Nynazister avlyser varslet demonstrasjon under Arendalsuka