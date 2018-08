Annenhver drosjesjåfør har vært utsatt for vold eller trusler

Innenriks

– Det er veldig urovekkende, men dessverre ikke veldig overraskende, sier forbundssekretær Peter Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund til NRK om tallene som framkommer i undersøkelsen forbundet har gjort blant drosjesjåfører her i landet.

Over halvparten av de spurte svarer at de er blitt utsatt for vold eller trusler mens de har vært på jobb. Det er «et veldig høyt tall for en yrkesgruppe», poengterer Hansen, som nå etterlyser bedre videoovervåking av drosjene for å begrense voldsrisikoen for sjåførene.

Senest natt til lørdag ble en drosjesjåfør i Oslo sentrum slått ned og ranet av to menn. Selv om ran er blitt betydelig sjeldnere etter hvert som bruken av kontanter har gått ned, er vold fortsatt en del av risikobildet for en drosjesjåfør.

– Det vil antakelig ha en effekt med videoovervåking av hele drosjeturen. Men det er et problem at Datatilsynet har satt ned foten for overvåking av drosjene og passasjerene, sier Hansen.

(NTB)