Av: Tori Aarseth

I løpet av rettssaken mellom 24 konsulenter og Stendi, tidligere Aleris Ungplan & BOI, har selskapet gjentatte ganger sagt at de ønsket å øke andelen fast ansatte. Den siste saksøkeren som forklarte seg i saken, fortalte en annen historie.

– Jeg likte ikke å jobbe som konsulent, så jeg spurte om å få fast jobb. Da fikk jeg beskjed om at det var ansettelsesstopp i Aleris, sa Ann Tove Moseng fra vitneboksen i Oslo tingrett.

Bakteppet for rettssaken er hovedregelen i arbeidsmiljøloven om at man har krav på fast ansettelse, med mindre man kommer inn under ett av unntakene, for eksempel at man er vikar for noen eller gjør arbeid av midlertidig karakter.

Skulle ansette så mange som mulig

Som de andre 23, har Moseng jobbet som selvstendig næringsdrivende konsulent for Stendi, men mener at hun skulle ha vært fast ansatt.

– Jeg søkte på fast jobb. Jeg søkte ikke på jobb som selvstendig næringsdrivende. Det hadde jeg aldri tenkt på. Jeg visste ikke hva konsulent i bolig var, jeg var bare interessert i å jobbe. Jeg gjorde det jeg ble bedt om, og det var at jeg måtte ha et enkeltpersonforetak, sa Moseng i retten.

Moseng presiserer til FriFagbevegelse at hun visste hva det ville si å være selvstendig næringsdrivende, men at hun aldri hadde hørt om at man kunne jobbe i omsorgsbolig på denne måten. Hennes inntrykk var at en konsulent var noen som bestemte honorar og hvordan de utførte jobben selv.

Mosengs boleder, Siri Taxbro, vitnet like etter Mosengs forklaring. Taxbro forklarte at hun ikke kunne huske at Moseng ba om fast stilling, og heller ikke at det hadde vært noen ansettelsesstopp i selskapet.

– Jeg fikk beskjed om å ansette så mange som mulig. Det har vært lagt ned mye hardt arbeid for å få tak i fast ansatte. Det har ikke vært ansettelsesstopp, sa Taxbro.

«Ingen skal være konsulent lenger»

Da Moseng ikke fikk fast stilling i boligen der hun jobbet, fikk hun tips fra kolleger om å heller prøve seg i Skagerak Helsepartner (nå Skagerak Personalpartner). Bemanningsbyrået hadde nemlig avtale med Stendi slik at hun kunne fortsette å jobbe der.

FriFagbevegelse har sett en SMS-utveksling mellom Moseng og daværende personalansvarlig i Skagerak. Den 30. april 2018 skriver Moseng dette til den personalansvarlige:

«Jeg ønsker vekk fra konsulent, spurte Siri (Taxbro, red. anm.) om å få jobbe som vanlig ringevikar, men det ble ikke aktuelt, de har ansettelsesstopp i Aleris.. Du vil helst ha konsulenter?»

Den personalansvarlige svarer følgende:

«Nei. Ingen skal være konsulent lenger. Alle nyansettelser i Aleris skal gå til oss. Jeg kan leie deg ut til Siri om du ønsker deg dit. Hun trenger 3 nattevakter».

Fikk nulltimerskontrakt

FriFagbevegelse har spurt den tidligere personalansvarlige i Skagerak hva som var bakgrunnen for SMS-en. Han er tydelig på at det ikke var slik at Stendi aktivt sendte konsulenter til Skagerak for å bli ansatt der.

– Vi fikk beskjed om at det var inntaksstopp hos Aleris, og at noen som var konsulenter hos Aleris kunne gå videre og bli ansatt hos oss. Jeg visste om situasjonen Aleris var i, at de ikke skulle ansette flere og at de hadde et overskudd av konsulenter, sier han til FriFagbevegelse.

Ifølge den personalansvarlige kunne konsulentene som kom til Skagerak fra en konsulenttilværelse i Aleris, like gjerne vært leid ut til andre firmaer.

– Grunnen til at vi ville bruke dem som kom fra Aleris som konsulenter, var at de hadde erfaring fra yrket, sier han.

Moseng fikk en såkalt nulltimerskontrakt med Skagerak. Selv om hun hadde fast jobb i bemanningsbyrået, var hun altså ikke garantert å få jobbe. Etter å ha inngått kontrakten, begynte hun å jobbe i en annen Stendi-bolig.

Det varte imidlertid ikke mer enn noen måneder. I august 2018 fikk hun beskjed fra boleder om at hun ikke fikk flere vakter. Moseng selv tror bakgrunnen var en konflikt med en leder lenger opp i Stendi. Som innleid via bemanningsbyrå, hadde hun uansett ikke krav på vakter hos Stendi.

FriFagbevegelse har vært i kontakt med dagens ledelse i Skagerak, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Ikke ansettelsesstopp

FriFagbevegelse har fått skriftlig svar på en rekke spørsmål om Mosengs sak og forholdet til Skagerak personalpartner fra kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink i Stendi:

– Var det ansettelsesstopp i Stendi på dette tidspunktet?

– Nei, det var ikke ansettelsesstopp i Stendi på dette tidspunktet. Som ledd i arbeidet med å redusere andelen konsulenter og øke faste ansatte innen psykisk omsorg, gikk vi derimot bort i fra å benytte konsulenter.

– Har dere noen tanker om hvordan både Moseng og personen i Skagerak hadde inntrykk av det?

– Nei. En mulig forklaring er at Aleris Omsorg Norge våren 2018 hadde ansatt veldig mange, og man tok da en fot i bakken for å håndtere nyansettelser og vurdere videre behov. Men det har aldri vært ansettelsesstopp, og målet var og er å ansette flere.

– Hva er bakgrunnen for at dere leide inn bemanning fra Skagerak?

– Generelt kan vi si at vårt mål og fokus er å benytte faste ansatte. Der det ikke er mulig av ulike årsaker, kan vi i likhet med bransjen for øvrig benytte bemanningsbyråer. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor vi trenger vikar, eller hvor det på grunn av akuttplassering er behov for rask oppbemanning, eller i påvente av at vi vet om et oppdrag blir langvarig eller ikke slik at vi kan ansette fast. Skagerak et av flere vi benytter.

– Er det flere enn Moseng som har vært konsulenter for Stendi, og som så har gått over til kontrakt med Skagerak, men fortsatt å jobbe i Stendi?

– Vi sitter ikke på noen slik oversikt per i dag.

– Fantes det en konkret avtale om at nyansettelser i Stendi skulle gå via Skagerak?

– Nei, vi hadde flere stillingsannonser ute i 2017-2018.

– Har dere noen tanker om bakgrunnen for at personen i Skagerak hadde dette inntrykket?

– Fra bemanningsbyråers side vil det jo være naturlig med et ønske om økt utleie via dem.

