Innenriks

– Jeg anmelder dette til politiet. Jeg vil ikke bli truet til taushet. Vi som overlevde Utøya er viktige stemmer, vi må få delta i samfunnsdebatten uten å bli stoppet av hets, sier Helen Ingrid Andreassen.

Fredag ettermiddag og kveld uttalte hun seg kritisk til Dagsavisen og flere andre medier om hvordan Sylvi Listhaug hadde mottatt blomsterhyllest etter at en blomsteraksjon var blitt videreformidlet blant innvandringskritiske Facebook-grupper. Så begynte de truende henvendelsene.

– Jeg var litt stresset i går kveld, fordi det var så mye trykk rundt denne saken. Jeg fikk først noen meldinger om at jeg burde tie stille og sånt. Og med min historie ble jeg nervøs, sier Helen Ingrid, som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Les også: – Utøya-overlevende gråter over blomsterstøtten

«Din datter burde vært drept»

– Derfor dro jeg hjem til foreldrene mine for å sove over hos dem. På vei dit begynte telefonen å ringe, det var skjult nummer, så jeg tok den ikke først. Men det ringte igjen og igjen, uansett om jeg la på, tilslutt tok jeg den. «Er det deg som har uttalt deg om blomstene til Listhaug» sa en mannsstemme. Jeg svarte ja, mannen sa «jeg er veldig engasjert i den saken», sa mannen, og da la jeg på, fordi jeg skjønte hvor det bar. Han ringte flere ganger, og da jeg kom hjem, ga jeg telefonen til faren min. Jeg hørte mannen si «dra til hælvete» og at jeg skulle blitt drept på Utøya, og flere med meg.

– Jeg spurte hvem det var, men han ga seg ikke til kjenne. Jeg sa han var en feiging som ikke ville komme ut med navnet sitt. Da fortsatte tiraden om at min datter burde vært drept på Utøya, forteller Lasse Kristiansen, Helen Ingrid Andreassens far. Telefonhenvendelsen kom rundt midnatt, forteller de.

– Jeg ringte politiet like etter, og de ba meg anmelde, sier Helen Ingrid Andreassen.

– Om dette var en trussel, får bli opp til politiet å avgjøre. Det var et ønske om at jeg burde vært drept. Det gjør meg redd, fordi jeg vet og har erfart på kroppen hva slike holdninger kan føre til i ytterste konsekvens.

Les også: Listhaug overøst av blomster etter Facebook-aksjon



Helen Ingrid Andreassen

Farlig hat

Torsdag denne uka var hun med i NRK Debatten, der hun debatterte med blant andre Jan Tore Sanner, som beklaget den omstridte formuleringen om «22. juli-kortet». I helgen deltar Helen Ingrid Andreassen på årsmøtet til Oslo Arbeiderparti, der hun fikk stående applaus ved årsmøtets start fredag.

– Jeg leverer en politianmeldelse så snart jeg er ferdig her på årsmøtet idag, sier Helen Ingrid Andreassen.

– Det er ikke slik demokratiet vårt skal fungere. Jeg har reagert på hvordan justisministeren har håndtert en politisk debatt, jeg har en stemme jeg har rett til å bruke og en historie som jeg har rett til å fortelle uten å skulle få slike telefoner midt på natta. Det er et farlig hat der ute mot Arbeiderpartiet og Utøya-overlevende. Jeg ønsker meg en regjering som tar tak i det.

– Jeg har fått mye positiv respons de siste dagene. Folk stopper meg på gaten og klemmer meg, jeg har fått flere støttende meldinger enn jeg rekker å svare på. Jeg angrer ingenting. Det jeg har gjort og sagt de siste dagene er riktig og viktig, sier Andreassen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vanlige folk

Sylvi Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen har i flere medier understreket at blomsterhilsenene kom fra vanlige folk og at kun et fåtall kunne spores til ekstreme nettgrupper.