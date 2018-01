Angriper Ernas «avgiftsbonanza»

Innenriks

Av Aslak Bodahl

– Avgiftspolitikken til den utvidede regjeringen går fra vondt til verre. Jeløya-plattformen gir skattelette til de som har mest og skyver avgiftsøkningen over på resten av oss, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forskjellene øker

Sp-lederen går så langt som å kalle regjeringens politikk for en «avgiftsbonanza». Han mener at partiene Høyre, Frp og Venstre «får fram det verste i hverandre og øker forskjellene mellom folk».

– Forskjellene både geografisk og sosialt kommer tydeligst fram i avgiftspolitikken, hevder han.

Sp-lederen reagerer blant annet på at regjeringen i den nye plattformen vil «åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025».

– Hvis regjeringen gjennomfører nye avgiftsøkninger, vil det føre til store skjevheter, sier Vedum.

Hele Norge

Han påpeker at det er langt mer tilrettelagt for å bruke og eie elbiler i byene enn i distriktene der ladenettverket er dårligere utbygd. Dessuten er det vanskeligere å erstatte fossilbiler med elbiler i de delene av landene der det både er kaldere og lengre avstander.

– De som sitter rundt forhandlingsbordet i regjeringen, bor i nærheten og kan enten gå, ta t-bane eller trikk for å komme seg til regjeringskvartalet eller Stortinget. For store deler av innbyggerne i landet er ikke dette et alternativ, poengterer Vedum.

– Vi må se hele Norge. Formålet til regjeringen kan være bra, men det slår uheldig ut. De som har minst, får de største skjerpelsene. Og de som sitter best i det, får mest skattekutt, sier han.

Føler med pendlerne

I den nye Jeløya-plattformen har Sp-lederen også merket seg at regjeringen vil «gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling».

– Regjeringen vurderer å fjerne eller svekke enda flere fradrag. Vil pendlere kunne vente seg at verdien av deres fradrag, som ble kraftig redusert i løpet av de fire første regjeringsårene, reduseres ytterligere? I stedet for å utjevne forskjellene fordi noen har lang reisevei, svekkes dette fradraget. Det er svært distriktsfiendtlig, mener Vedum.

Han frykter for de varslede endringene i skattesystemet. Vil foreldrefradraget bli fjernet? Og hva med forsørgerfradraget for enslige? Vedum er også bekymret for sjømannsfradraget, fiskerfradraget, jordbruksfradraget og andre fradrag som er viktige for arbeidstakere og familier i hele landet.

– Over tid skal man bruke politikken til å utjevne forskjeller geografisk og sosialt. Det skaper tillit og kvalitet. Nå går alt i retning av stordrift og sentralisering der vi ønsker nærhet, sier Senterpartiets leder.

Gått ut på dato

Høyres Vetle Wang Soleim sier at regjeringen ønsker å beholde mange fradrag, men at det er verdt å rydde opp i fradrag som tiden har løpt ifra.

– Selv om Vedum ukritisk forsvarer over 70 år gamle ordninger, mener jeg disse alltid bør vurderes i dagens lys. Det er merkelig at Sp kritiserer oss for økt byråkrati den ene dagen og et ønske om forenkling den andre dagen. Vi har for eksempel fjernet skatteklasse 2, og det er bra for integrering og deltakelse i arbeidslivet, sier partiets skattepolitiske talsperson til ANB.

– Regjeringen har redusert bilavgiftene samtidig som satsing på bedre veier har økt. Det er bra for folk og arbeidsplasser over hele landet, sier Soleim, og legger til at lavere avgifter på nye miljøvennlige biler betyr lavere priser på bruktbiler. Det fornyer bilparken og reduserer utslipp. (ANB)