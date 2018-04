Innenriks

Fungerende barne- og familiepolitisk talsperson Kari Henriksen (Ap) er opprørt over Tybring-Gjeddes uttalelser om at folk med dårlig råd bør få færre barn.

– Hvor mange barn folk velger å få, skal de selv bestemme. Dette er et gufs fra fortida – som å høre det britiske borgerskapet for 200 år siden: «De fattige kan takke seg selv og sin uansvarlige livsførsel». Vårt svar er politikk for arbeid og verdighet, ikke moralisering og ydmykelse, sier hun til Dagsavisen.

Høyretenkning

«Så mener jeg at hvis du har ansvar for stadig flere barn, og du vet at du har en jobb med lav lønn eller du lever på offentlige ytelser og ikke har framtidsutsikter for å få mer, så har du et ansvar for egen livsførsel. Du gjør dette med viten og vilje. Så kan man selvfølgelig si at det kan være kulturelt press eller andre ting som gjør at du får mange barn. Men allikevel: I Norge har man et ansvar for egen livsførsel, og da mener jeg det er galt å bare fortsette å gi mer penger» uttalte Tybring-Gjedde til Dagsavisen nylig.

– Det uttrykker en gjennomgående tenkning hos høyrekreftene. Budskapet er at velferden trues av fattige og av vanlige folk, ikke av toppenes grådighet. Det er dette vi må være på vakt mot, og som ikke må få lov til å feste seg, sier Kari Henriksen.

Angriper de fattigste

– Han angriper alle som sliter. 46.000 fattige barn har norsk-etnisk bakgrunn. Han retter moralsk pekefinger mot mødrene, og krever ydmykende detaljstyring av deres liv. Samtidig øker høyrepartiene forskjellene og tviholder på kontantstøtten, som er en fattigdomsfelle. Ap vil fjerne den, gjøre barnehagen billigere og jobbmulighetene større, sier Henriksen til Dagsavisen.