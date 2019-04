– Vi skal stå på riktig side av metoo-debatten. Poenget med å få inn nye retningslinjer var at vi skulle håndtere varslingssaker bedre i framtida. Det skal bli tryggere å varsle. Vi kan ikke da få på plass retningslinjer som gjør at folk tenker at terskelen for å varsle har blitt høyere. Det er det motsatte vi ønsker, sier Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

Pål Lønseth ledet utvalget som har utarbeidet forslag til nye retningslinjer mot seksuell trakassering i Arbeiderpartiet. Initiativet til å lage nye retningslinjer kom i kjølvannet av Giske-saken og en rekke andre varslingssaker i partiet.

I forslaget til nye retningslinjer står det at partiet som hovedregel ikke skal behandle saker som ble avsluttet for mer enn fem år siden. Sentralstyret har oversendt forslaget til landsmøtet, som skal behandle retningslinjene denne helgen.

Trettebergstuen, som er innstilt som ny kvinnepolitisk leder, anbefaler landsmøtet å stryke punktet om foreldelsesfrist.

– Når disse retningslinjene gir inntrykk av at det skal bli vanskeligere å varsle så er det i seg selv grunn nok til å ta dem bort, sier Trettebergstuen.

– Skal bli tryggere å varsle

Hun avviser at utspillet hennes er et frieri til Giske-varslerne og deres støttespillere.

– Overhodet ikke. Jeg er brennende opptatt av at Arbeiderpartiet skal være et trygt sted å være der ingen skal oppleve trakassering av noe slag. Jeg er stolt av de nye retningslinjene vi skal vedta på landsmøtet, men fordi vi ser at dette ene punktet skaper så mye diskusjon, så må vi bare ta det bort.

Oslo Arbeiderparti har sendt inn et forslag til landsmøtet om å utvide fristen til ti år, men Trettebergstuen mener det er grunn til å gå enda lenger.

– Det er bedre med ti år enn fem år, men jeg mener vi ikke skal ha noen frist. Signaleffekten ser vi er uheldig, sier hun.

Giske-varslere mot fristen

Onsdag skrev Klassekampen at to av varslerne i Giske-saken reagerer sterkt på at partiet vil innføre en foreldelsesfrist i saker om seksuell trakassering.

En av dem er Line Oma.

«Slik sentralstyrets forslag er nå, ville ikke mitt varsel blitt behandlet», sier Oma til Klassekampen.

«Om 15-åringer skulle utsettes for noe, er det ikke oppsiktsvekkende om de ikke varsler før de er 25, selv om det ideelt sett burde være enklere å varsle så tidlig som mulig», skriver Oma i en sms til avisen.

Det tok ti år før Sunniva Andreassen leverte inn sitt varsel mot Trond Giske.

At disse varslene ikke ville blitt behandlet med de nye retningslinjene er ikke riktig, ifølge Trettebergstuen.

– Alle de sakene partiet har behandlet og som har fått konsekvenser, hadde blitt behandlet også med den paragrafen, sier Trettebergstuen.

– Men det er ikke intuitivt lett å forstå. Derfor må den paragrafen bare tas bort, sier hun videre.

Får støtte fra Tajik

Trettebergstuen får også støtte fra Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Jeg vil berømme Anette for å ta dette opp. Selv om det er ønskelig at seksuell trakassering blir varsla om raskt, må vi være klar over at enkelte kan trenge tid før de er klare for å si fra om hva de har opplevd. Det må det være rom for, sier Tajik til Dagsavisen.

Det står også i forslaget til retningslinjer at seksuell trakassering «må tolkes utfra tid, miljø og kultur».

– Dette er jeg også kritisk til, sier Tajik og utdyper:

– Det er ikke slik at seksuell trakassering var mer akseptabelt tidligere, det bare var vanskeligere å varsle om fordi personer som var utsatt fryktet at de ikke ville bli tatt seriøst hvis de sa fra. Denne formuleringen er det derfor også verdt å se på en gang til på landsmøtet.

Les også: Giske-varsler står fram med sin historie

Ikke tillit til Trettebergstuen

Line Oma reagerte også sterkt på at Trettebergstuen ble innstilt som ny kvinnepolitisk leder etter Anniken Huitfeldt.

– Jeg forventer mer. Norges store folkeparti, likestillingspartiet, klarer altså ikke å finne en bedre kandidat til ledervervet i kvinnenettverket. Jeg forventer at likestillingspolitisk talsperson og leder av kvinnenettverket i Arbeiderpartiet er klinkende klar og stødig i likestillingskamper som #metoo har vært. Derfor har ikke Anette Trettebergstuen min tillit i dag, skrev hun på Facebook da innstillingen var klar.

Det er likevel ventet at Trettebergstuen klappes inn som ny kvinnepolitisk leder i Ap på lørdag. Hun beholder da en plass i det mektige sentralstyret til Ap.

