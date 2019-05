I en 25 minutter lang seanse på tv-kanalen Visjon Norge snakker den amerikanske predikanten Rich Vera om demonutdrivelser.

«Jeg bryr meg ikke om det er en bestefar, en far eller et barn. (…) Hvis det er en demon, så jager du den ut, du setter ham fri, så den hellige ånd kan fylle ham», sier predikanten blant annet i tv-innslaget.

– Demonutdrivelse er psykisk vold

Anders Torp er sønn av pastoren Jan-Aage Torp som leder Oslokirken, og han har tidligere fortalt om en oppvekst preget av blant annet demonutdrivelser. Torp er medforfatter av boka «Jesussoldaten – gutten som skulle vinne landet for Gud» og driver Facebook-gruppen «Stans rettighetsbrudd mot barn». Innslaget med Vera fikk Torp til å se rødt, og denne uka leverte han altså inn en anmeldelse mot både Vera og Visjon Norge.

– Rich Veras 25 minutter lange forsvar av og oppfordring til demonutdrivelser av barn, på en direktesending til 20.000 tv-seere, er en trussel mot lovverket som beskytter barn mot psykisk vold, omsorgssvikt, mishandling og overgrep, sier Torp.

I anmeldelsen skriver han blant annet:

«Vera gir sine seere bibelsk belegg for å utføre demonutdrivelser på barn. Vera ufarliggjør fengselsstraff i en setting der det snakkes om demonutdrivelser av barn. Vera sier til mennesker som beundrer han at han ikke bryr seg om han kaster ut demoner av barn», skriver Torp blant annet i anmeldelsen.

Det var Fri tanke som først omtalte denne anmeldelsen.

– Jeg har selv opplevd over 30 demonutdrivelser som barn. I straffelovens paragraf 183 er det forbudt å oppfordre til å bryte loven. Det gjør Vera når han oppfordrer til demonutdrivelser, sier Torp.

Politianmeldt av Barneombudet

Torp forteller at noe av bakgrunnen til at han valgte å politianmelde Vera og Visjon Norge er at barneombudet for to ukers tid siden politianmeldte en demonutdrivelse på samme TV-kanal med samme predikant.

Denne anmeldelsen falt imidlertid bort da det kom frem at det var en voksen person og ikke et barn som hadde blitt utsatt for demonutdrivelsen. Men nå foreligger det altså en fersk anmeldelse.

– Vera sier selv at han har sett tusen demonutdrivelser på barn. Han nevner blant annet å leke med Transformers-leke som noe som kan være demonisk. Han sier også at det er demoner som står bak skoleskytinger, påpeker Torp.

Torp forteller videre om hvordan han selv opplevde demonutdrivelser som ungdom.

– Hovedgrunnen til at jeg fikk flere demonutdrivelser som 14-15-åring var at jeg trodde at seksuelle lyster var demonisk og at det var Satan som prøvde å få meg til å synde og at jeg kunne komme til helvete. De som gjør dette bruker også ordet befrielse, men når man kommanderer ånder ut av en person så er det i praksis en demonutdrivelse. Demonutdrivelsene jeg opplevde funket i cirka to uker og gjorde at jeg følte meg bedre, og så gikk jeg tilbake til normalen, og så følte jeg meg bare enda verre.

Tror anmeldelsen vil føre fram

Han understreker at han anmelder fordi han har tro på at anmeldelsen vil føre fram.

– Jeg hadde blitt veldig skuffet om politianmeldelsen ikke fører fram. Jeg tenker at anmeldelsen er noe politikerne og politiet absolutt bør ta på alvor. Et forsvar for og en oppfordring til overgrep på en direktesendt tv-kanal kan ramme mange uskyldige barn. Mange tror kanskje religionsfrihetskortet er noe troende kan dra opp for å legitimere hva de vil, men barna har også sine rettigheter og lovverk som beskytter dem. Barn skal ikke bli påført overgrep i Guds navn.

Jan Hanvold i Visjon Norge vil ikke si stort til Dagsavisen om hva han tenker om politianmeldelsen.

– Jeg har ingen kommentar til hva Torp holder på med. Han er en ganske useriøs kar, sier han.

Overfor Fri tanke karakteriserer han anmeldelsen som usann, og svarer slik på spørsmålet om hvorvidt ser noe problematisk ved demonutdrivelser på barn.

– Selvfølgelig. Som jeg alltid har sagt: vi driver ikke med demonutdrivelser av barn, fordi vi tror ikke at barn er besatt, de er Guds barn, og de tilhører Gud, sier Hanvold.

– Det er trist at Hanvold ikke forstår alvoret av Veras 25 minutter lange tale om demonutdrivelser på barn, svarer Torp på det.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Rich Vera for å høre hans synspunkter på anmeldelsen, men har foreløpig ikke fått kontakt med ham.

