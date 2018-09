Anbefaler bruk av andre materialer

Innenriks

Det sier Helena Gabriella Axelsson, sjefingeniør ved klima- og miljøseksjonen i Vegdirektoratet.

I dag er det rundt 600 kilometer med støyskjermer langs riks- og fylkesveiene. I hvor stor grad disse støyskjermene er laget av gjennomsiktige materialer som glass og plast, har ikke Axelsson oversikt over.

Fuglehensyn

– Hvorfor mener dere bruken av gjennomsiktige materialer bør begrenses?

– Det har flere årsaker, for eksempel på grunn av faren for at fugler flyr på skjermen, svarer Axelsson.

I Statens vegvesens håndbok om veibygging heter det derfor:

«Fare for hærverk, kostbar utskiftning av glasset, påflyvning av fugl og behov for vasking tilsier at bruk av glasskjermer må vurderes spesielt. Busker og trær inntil slike skjermer øker faren for påflyvning av fugl og bør unngås der dette er et problem. Markering med vertikale striper på glasskjermer har vist seg effektivt og kan redusere kollisjonsraten med opptil cirka 80 prosent».

– Hvorfor er gjennomsiktige materialer i det hele tatt aktuelt i støyskjermer, når de kan være farlige for fugler?

– Det kan for eksempel være at man ønsker å gi trafikantene utsyn, svarer Axelsson.

I håndboken om veibygging heter det også at «glasskjermer reduserer barrierevirkningen av skjermen».

Flere kommer

Alternativene til glass eller plast i støyskjermer er flere. Ofte lages slike

skjermer av en kombinasjon av både betong, tre, stål og gjennomsiktig materiale. Skal støyskjermen være effektiv må den dessuten være tett og ikke ha åpninger og sprekker. I forbindelse med regjeringens omfattende planer om videre veiutbygging, vil det bli bygd flere støyskjermer.

– For at det kan være aktuelt med en støyskjerm må det være en gjennomsnittlig støynivå gjennom døgnet på over 55 decibel, forteller Axelsson.