Innenriks

Kommunikasjonsbyrået Zynk har foretatt en stordataanalyse av over 50 millioner norske nettsider og sett på hvordan partiene og partilederne omtales.

– Vi leter etter hvilke ord og begreper som brukes for å beskrive dem, både negative og positive, sier rådgiver Olav Magnus Linge i Zynk til NRK. Mens det tidligere var fløypartienes ledere som genererte mest ladet omtale, er det nå altså Jonas Gahr Støre som får mest omtale med positiv eller negativ valør.

– Det skjedde en endring i 2017, og det er den negative omtalen som driver den økende splittelsen, forklarer Linge. I 2018 øker den negative omtalen over hele linjen.

– Vi ser at 2018 har vært et dårlig år for norsk politikk. Partiene og partilederne er mer negativt omtalt enn de var i fjor, sier Linge.

Alle partilederne får mer negativ enn positiv omtale, men graden av engasjement varierer.

– Erna Solbergs problem er kanskje det motsatte av Støres: Hun utløser lite engasjement både positivt og negativt. Den positive omtalen av henne er synkende, men det er den negative også. Det betyr at det kanskje er mer likegyldighet til henne enn til de andre partilederne, sier Zynk-rådgiveren. (NTB)